L’olio viene utilizzato tutti i giorni. Sia per condire, che per cucinare. Per questo è importante acquistare l’olio migliore per la salute.

Eppure in molti ignorano un prodotto che fa davvero bene all’organismo. Ecco di quale olio si tratta.

Quasi nessuno lo sceglie ma questo è l’olio ideale per abbassare la pressione e il colesterolo

La maggior parte degli italiani cucina e condisce con l’olio d’oliva. Questo non è certo un errore. Il cosiddetto oro giallo ha straordinari benefici per la salute.

Tuttavia, a volte, è una buona idea alternarlo con un altro prodotto: l’olio di semi di lino. Infatti quasi nessuno lo sceglie ma questo è l’olio ideale per abbassare la pressione e il colesterolo.

Chi combatte contro l’ipertensione sa bene che il cibo è un alleato importante. Certo, alcuni alimenti sono da evitare (così come alcuni farmaci che alzano la pressione). Ma altri prodotti possono aiutare a tenere la pressione sotto controllo.

Fra gli alimenti da preferire, ci sono i semi di lino. Questi, infatti, sono ricchissimi di acido alfa-linoleico (uno degli omega 3 essenziali). L’acido ha un importante effetto protettivo sulla salute del cuore e dell’apparato circolatorio. Lo conferma anche uno studio scientifico: l’olio di semi di lino può contribuire ad abbassare la pressione.

Ma non è tutto qui: la European Food Safety Authority conferma inoltre che l’acido alfa-linoleico aiuta il mantenimento dei normali livello di colesterolo nel sangue.

Come usarlo in cucina

L’olio di semi di lino è una miniera d’oro di benefici per il cuore. Introdurlo nella propria alimentazione è dunque una buona idea. Ma come fare?

Esistono in commercio diversi integratori a base di olio di semi di lino. Ma si può anche semplicemente usare questo prodotto in cucina.

Attenzione, però: l’olio di semi di lino non è adatto per la cottura. Bisogna utilizzarlo a crudo. Ha un leggero retrogusto di noci e frutta secca. È dunque perfetto come condimento per insalate, verdure o pesce.

Non bisogna dunque dire addio all’olio d’oliva. Ma ogni tanto si può alternarlo con un filo d’olio di semi di lino. La salute ringrazierà.