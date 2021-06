Un ingrediente segreto e soli 15 minuti per una pizza soffice, gustosa e filante ad ogni morso a cui proprio nessuno riuscirà a resistere

Davvero difficile trovare qualcuno a cui non piaccia la pizza. Il piatto simbolo dell’italianità per eccellenza fa impazzire proprio tutti. Alta o bassa, tonda o al trancio, ne esistono di tanti tipi e di infinite farciture. Comunque sia, grandi e piccini, davvero in pochi riescono a rimanere indifferenti davanti ad una bella pizza fumante e profumata.

In genere la si va a mangiare direttamente in pizzeria, anche solo come scusa per trascorrere una serata in compagnia degli amici. Da oltre un anno, però, le restrizioni e le prolungate chiusure obbligate hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini. Nel caso della pizza si è quindi verificato un boom nel servizio delivery, nella vendita delle pizze surgelate, ma soprattutto, nella preparazione casalinga. Certo è che, trattandosi di un prodotto panificato, necessita di una preparazione piuttosto lunga. Almeno 2 ore sono infatti necessarie per la lievitazione. E se ci venisse voglia di una buona pizza all’ultimo minuto? Nessun problema, stiamo proprio per dare la soluzione!

Vediamo ora una ricetta che, grazie all’aggiunta di un particolare ingrediente, non richiede alcuna lievitazione. Si tratta pertanto di una pizza davvero molto veloce da preparare.

Ingredienti per l’impasto

a) 125 gr di farina 00;

b) 135 gr di yogurt greco bianco;

c) 5 gr di lievito istantaneo per torte salate;

d) 1/2 cucchiaino di sale.

Ingredienti per il condimento

a) 130 gr di passata di pomodoro;

b) 70 gr di mozzarella ben sgocciolata;

c) sale q.b.;

d) origano;

e) basilico fresco per guarnizione.

Procedimento

In una ciotola ben capiente mettere la farina, il lievito e il sale. Cominciare a girare e per ultimo aggiungere lo yogurt. Impastare con le mani fino a formare una palla.

Ricoprirla con la pellicola per alimenti e far riposare 5 minuti a temperatura ambiente.

Trascorsi i 5 minuti, adagiare l’impasto su un foglio di carta da forno e stenderlo fino ottenere uno spessore di 4 mm circa.

Condire con la passata di pomodoro e salare.

Infornare in forno ben caldo a 200° per circa 20 minuti: i primi 5 minuti nella parte bassa del forno e poi nella parte medio-alta.

Gli ultimi 10 minuti, estrarre la teglia dal forno e cospargere la pizza con i cubetti di mozzarella sgocciolata e ben strizzata. Aggiungere anche una bella spolverata di origano.

Quindi terminare la cottura. Prima di servire, guarnire con una bella fogliolina di basilico fresco.

Et voilà, ecco qui la nostra pizza! Abbiamo quindi visto che, anche se ci assale la voglia all’ultimo minuto, basta un ingrediente segreto e soli 15 minuti per una pizza soffice, gustosa e filante ad ogni morso a cui proprio nessuno riuscirà a resistere!

E se ne avanzasse qualche fetta? Nessun problema, in questo articolo sono spiegati per filo e per segno i sistemi per mantenerla al meglio e portarla in tavola il giorno dopo come appena sfornata!