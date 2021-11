Ogni giorno la maggior parte delle persone combatte contro le occhiaie che imbruttiscono il viso. Questa condizione di solito è caratterizzata da una macchia, un’ombra scura sotto agli occhi che rende lo sguardo triste ed affaticato.

Nonostante il make-up che attenua quell’ombra, non sempre si riesce ad ottenere il risultato sperato. Di fronte a questo stato di stress e disagio, si potrebbe utilizzare un metodo naturale a costo zero per eliminare le occhiaie in un batter d’occhio.

Con questo piccolo trucchetto, il viso apparirà rilassato e man mano quella fastidiosa ombreggiatura sotto agli occhi, tenderà a scomparire.

Questa usanza inglese è l’ideale per eliminare questo fastidio estetico

Una delle usanze più famose inglesi è sicuramente quella del tè delle ore 17:00. Una deliziosa e tradizionale bevanda per riscaldare i pomeriggi invernali . Un momento di convivialità da alternare ai classici aperitivi con gli amici o dedicarsi accompagnati da musica rilassante o una buona lettura.

Il tè, insieme alla camomilla, è uno degli ingredienti più indicati per lenire la pelle irritata e ridurre il gonfiore sotto agli occhi. Un ottimo rimedio da poter utilizzare in situazioni di stress, stanchezza, mancanza di sonno, disidratazione per lenire le occhiaie.

Pochi sanno che per eliminare le occhiaie si potrebbe utilizzare questo metodo naturale a costo zero

La prima cosa fa fare è preparare una tazza di tè nero e camomilla. Quando la miscela di queste erbe sarà pronta, si dovrà lasciarla intiepidire e poi si potrà porzionare versandola nella formina per il ghiaccio.

Successivamente, non appena il cubetto di ghiaccio sarà pronto, si potrà avvolgere in un panno morbido e per circa 10 minuti potrà essere applicato sulla zona interessata con un movimento rotatorio. In questo modo il ghiaccio aiuterà a sgonfiare, la camomilla a lenire la pelle irritata e il tè nero, che contiene la teina, aiuterà a restringere i vasi sanguigni.

