Questo golosissimo finger food con il cavolfiore è così buono che uno tira l’altro

I rosti sono una pietanza tipica della cucina svizzera. La ricetta tradizionale prevede l’utilizzo delle patate, che vengono grattugiate e mescolate con burro e olio dopo che gli si è data la forma di dischi. La variante di cui scriveremo richiede l’utilizzo del cavolfiore.

Questo noto ortaggio della famiglia delle crucifere è adatto alla preparazione di diversi piatti. Sulle nostre pagine abbiamo già visto come usarlo per la ricetta di una torta salata, adatta ad una cena veloce.

I rosti di cavolfiore sono invece un finger food da gustare come contorno o accanto ad un aperitivo. Prepararli non richiede grande esperienza in cucina e pertanto sono adatti anche a chi è alle prime armi ai fornelli o semplicemente non ha molto tempo da perdere ma vuole provare una ricetta sfiziosa.

Ingredienti per 4 persone

1 cavolfiore;

2 uova;

1/2 cucchiaino di sale;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaio di erba cipollina;

3 spicchi di aglio da tritare;

1 cucchiaio di basilico secco;

1/2 cucchiaino di pepe nero;

50 g di parmigiano grattugiato.

Procedimento

Il primo passo è lavare il cavolfiore e asciugarlo con della carta. Tagliarlo a metà, grattugiarlo o frullarlo e versarlo in una ciotola capiente. Insaporirlo con il sale e mescolare. Strizzarlo in un canovaccio per fargli perdere quanta più acqua possibile. Versarlo nuovamente nella ciotola e aggiungere olio, erba cipollina, aglio, basilico, parmigiano, il pepe e infine le uova. Mescolare il tutto aiutandosi con un mestolo o con una semplice forchetta così da fare in modo che gli ingredienti si amalgamino. Prendere una piccola quantità di impasto e dargli la forma di un disco con l’aiuto delle mani. Ripetere il procedimento fino ad esaurimento dell’impasto.

Adagiare i rosti su una teglia rivestita di carta da forno e infornare per circa 35 minuti a una temperatura di 180 gradi. In alternativa, cuocerli in padella con poco olio fino a doratura. Questo golosissimo finger food con il cavolfiore che è così buono che uno tira l’altro è pronto. Non resta che servirlo, magari accompagnandolo alla propria salsa preferita.