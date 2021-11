La routine di tutti i giorni tra impegni e le poche ore di sonno rendono la pelle del viso un disastro. Ognuno di noi dovrebbe puntare a valorizzare il viso in tutti i modi possibili e non bisogna dimenticare che le persone hanno con noi un approccio prima estetico e poi caratteriale.

La pelle del viso, come appena detto, è molto condizionata dallo stile di vita, quindi prima di tutto, bisognerebbe purificarsi all’interno. Questo implica soprattutto di evitare cibi spazzatura e di bere molta acqua. Ma oltre a questo anche lo stress di una vita frenetica e le poche ore di sonno possono aggravare la condizione della pelle del nostro viso.

Dopo aver compreso che bisognerebbe cambiare quelle abitudini che possono condizionare il nostro aspetto estetico negativamente, si potrebbe puntare su alcuni eccezionali trattamenti di bellezza per il viso che in tanti ignorano.

Una pelle da favola liscia come la seta grazie a questi meravigliosi trattamenti fai da te

La pelle del viso è molto delicata e ha bisogno costantemente di essere detersa ed idratata a fondo. Uno degli ingredienti che può aiutare ad ammorbidire la pelle, pulire i pori, controllare il sebo ed esfoliare delicatamente è il latte.

Questo ingrediente è da sempre uno dei più utilizzati per idratare la pelle e non solo. Sia in televisione che al cinema, sono state riprese delle scene dove alcune dive curavano la propria pelle immergendosi in vasche ricolme di latte.

Tra queste la famosissima Claudette Colbert nel film Il segno della croce, dove fece un celebratissimo bagno nel latte di asina. Quindi non resta che provare alcune maschere a base di latte per ottenere una pelle da favola.

In tanti ignorano che sono questi gli eccezionali trattamenti di bellezza fai da te per il viso

Dopo aver pulito la pelle del viso rimuovendo il make-up e gli eccessi di sebo, si potrà passare ad applicare una di queste fantastiche maschere. Per esfoliare la pelle si potrà preparare una maschera di latte, miele e farina d’avena. Il miele e il latte sono molto idratanti e delicati, mentre l’avena ha una consistenza ideale per esfoliare la pelle senza irritarla.

In una ciotola versare un cucchiaio di ogni ingrediente e mescolare energicamente. Quando si sarà formata una pasta densa, applicarla al viso, lasciare agire per circa 10 minuti e rimuovere tutto con acqua fredda.

Mentre se si vuole nutrire a fondo la pelle, si potrà sperimentare questa maschera di latte e avocado. Le pelli secche ed opache sono perfette per questo tipo di trattamento e l’avocado idrata la pelle donando un aspetto fresco e giovanile.

Per preparare la maschera, si potrà miscelare la polpa di 1/4 di avocado maturo, schiacciata con l’aiuto di una forchetta e un cucchiaio di latte. Il risultato sarà una pasta liscia e vellutata senza grumi che potrà essere applicata sul viso e lasciata in posa fino a quando non si asciugherà. Successivamente si potrà rimuovere facilmente con acqua tiepida.

Ulteriori trattamenti

Infine per chi ha la pelle tendente all’acne si potrà provare una maschera mescolando il limone, il latte e la curcuma. Questa giusta combinazione è l’ideale per nutrire a fondo e restringere i pori della pelle. Basterà un cucchiaio di latte, una spolverata di curcuma e un cucchiaino di succo di limone.

Dopo aver miscelato tutti gli ingredienti, si otterrà una pasta densa da applicare sul viso e lasciare in posa circa 15 minuti e poi rimuoverla con acqua fredda.

Da precisare che tutti i trattamenti fin qui evidenziati, sono da effettuare previa approvazione del nostro dermatologo di fiducia.

