Venerdì si è chiusa la prima settimana di novembre. Per Piazza Affari è stata la quinta settimana consecutiva al rialzo. Per trovare una serie altrettanto positiva occorre ritornare ai mesi di maggio e giugno. Dalla prima settimana di maggio alla seconda settimana di giugno la Borsa di Milano è salita per sei settimane consecutive. Nell’ultima settimana di quella serie Piazza Affari ha realizzato un massimo dell’anno, poi l’indice Ftse Mib è sceso nelle sei successive settimane.

Cosa può accadere in Borsa

Piazza Affari ha terminato la seduta di venerdì 5 novembre con un rialzo dell’1%, chiudendo a 27.795 e realizzando un nuovo record annuale. In quella seduta è arrivata una cascata di denaro su Piazza Affari e la Borsa si lancia verso il rally prenatalizio. Oramai è quasi ufficiale, la Borsa è pronta per il classico rally di Natale. La conferma che Piazza Affari ha iniziato una nuova fase rialzista si avrà quando i prezzi avranno superato anche la soglia dei 28.000 punti.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Non è difficile immaginare che questo obiettivo possa essere raggiunto già della seduta di oggi. Una volta superati i 28.000 punti, il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) si dirigerà verso i 28.700 punti. Da questo livello passa una resistenza che nei primi sei mesi del 2004 interruppe un rialzo dei prezzi. Al ribasso la soglia da tenere sempre in considerazione è 27.000 punti. Discese fino a questo punto possono essere considerate delle correzioni di brevissimo periodo. Solo una chiusura sotto questo livello potrebbe mettere in discussione l’attuale fase rialzista.

Pioggia di acquisti su questo titolo pronto a decollare in una Borsa da record

ll rialzo corale dei titoli a larga capitalizzazione del listino milanese fa pensare che negli operatori stia crescendo l’interesse verso la nostra Borsa. Da qualche seduta molte blue chip alla fine della giornata realizzano guadagni superiori all’1%, con delle punte fino al 5%-6%. Venerdì ben 4 titoli hanno chiuso con un rialzo di oltre il 3%, tra questi Telecom. La grande malata del listino da un paio di sedute ha invertito direzione di marcia per cominciare a salire con decisione. Venerdì c’è stata una pioggia di acquisti su questo titolo pronto a decollare in una Borsa da record.

A fine ottobre i prezzi di Telecom hanno raggiunto un minimo a 0,30 euro vicino al minimo storico toccato un anno prima, a 0,28 euro. La riscossa è arrivata nelle ultime tre sedute della settimana. I prezzi della seduta di venerdì si sono spinti fino a 0,35 euro, prima di correggere e terminare a 0,34 euro. In tre sedute l’azione ha guadagnato il 17%. Il potenziale rialzista del titolo è ampio. In teoria i prezzi hanno la possibilità di spingersi fino a 0,46 euro. Da qui passa una resistenza che ha impedito ai prezzi di salire da marzo a giugno scorsi. Al ribasso occorre monitorare 0,325 euro. Se i prezzi scenderanno sotto questo livello torneranno a 0,30 euro.

Approfondimento

Il punto sui mercati