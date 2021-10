Ogni giorno la routine ci porta a fare sempre le stesse cose, comprese quelle che riescono a farci sentire belle. Il make-up è uno di questi momenti che ogni donna si concede, anche per soli 5 minuti, per sentirsi bella e piacente.

Truccarsi in alcuni casi rilassa e poter portare un po’ di creatività per personalizzare il make-up è qualcosa di magico, unico e molto personale. Molte sono le star di Hollywood che hanno lanciato un nuovo trend per un make-up straordinario che fa sembrare addirittura più giovani, con un tocco di colore e frivolezza.

Come realizzare in 5 minuti un make-up particolare e ricercato tra le star

Truccarsi non deve essere un impegno che deve farci sentire socialmente accettate. Bensì si dovrebbe considerare come una marcia in più che crea sicurezza e definisce i lineamenti del viso. Un buon make-up può tingere di positività anche la giornata, sentendosi belle e piacevoli. Ed è proprio in questi casi che l’umore cambia positivamente di fronte alla sicurezza e alla bellezza che traspare.

L’idea è proprio quella di concentrarsi sullo sguardo, rendendolo ipnotico e profondo. In molti casi, la prima cosa che viene in mente sono l’eyeliner, un buon mascara e l’effetto chiaro scuro sfumato con un pennello.

Ecco, questo riguarda alcuni standard passati anche un po’ di moda. Infatti ad oggi l’idea di trucco agli occhi si è evoluta. Così come nella vita di tutti i giorni bisogna adattarsi e cambiare portando dei miglioramenti. Anche nel make-up il classico eyeliner si è trasformato in un’idea grafica ed audace, che va personalizzato come meglio si crede.

In effetti questa linea colorata può seguire la forma dell’occhio creando delle piccole illusioni grafiche sembrando addirittura più giovani.

Per avere un make-up straordinario e sembrare più giovani è questo il nuovo trend

Come appena detto, l’eyeliner è tornato di moda. Non con la solita linea con la codina finale che allunga lo sguardo, ma con linee grafiche e colorate che possono far sembrare anche più giovani.

In questi casi, non resta che fare una classica base del viso con i 5 passaggi per ottenere una pelle visibilmente liscia come la seta e procedere concentrandosi sugli occhi. Dopo aver steso una base di ombretto neutra come un rosa cipria o un tiffany molto leggero e sfumato, si potrà passare ad applicare l’eyeliner.

Seguendo la linea delle sopracciglia, subito dopo, nell’arcata palpebrale, applicare una linea di eyeliner colorato e deciso che disegna l’arcata fino all’estremità dell’angolo esterno. Infine fare una codina nella palpebra inferiore subito dopo le ciglia per allungare lo sguardo e applicare un mascara incurvante.

Alcune star americane hanno già mostrato questo nuovo modo di truccarsi, tra queste l’eccezionale e famosissima Lady Gaga. Altre star sono la modella Gigi Hadid, l’attrice cantante e ballerina Vanessa Hudgens e Doja Cat una cantante e produttrice discografica.

