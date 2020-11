Il tè è una tradizionale bevanda molto diffusa in Turchia, in Inghilterra e in Cina.

Un rito che viene consumato in molte occasioni come la colazione, incontrare un amico, alla fine di un pasto o mentre si effettuano acquisti. In Turchia il tè accompagna la giornata di tutti dalla mattina alla sera ed è un vero e proprio segno di ospitalità.

Una tradizione tutta turca per scaldare i pomeriggi invernali

La Turchia è uno dei primi paesi al mondo nel consumo del tè superando l’assunzione del caffè come nel resto del mondo. Molto diverso da quello italiano che possiamo trovare nei supermercati o nei bar, il tè turco ha un gusto deciso.

Anche la preparazione del tè è completamente differente, infatti è necessaria un’apposita teiera dal nome “çaydanlik” facilmente acquistabile online.

La teiera è composta da due contenitori. Riempire d’acqua il contenitore inferiore e quando l’acqua è in ebollizione travasarla nel recipiente superiore dove sono presenti le foglie inumidite in precedenza.

Riempire poi nuovamente d’acqua il contenitore sottostante e posto nuovamente sul fuoco. Il tè sarà pronto quando l’acqua del recipiente sottostante bollirà.

Essendo un tè molto forte e deciso, si potrà miscelare con l’acqua riscaldata del recipiente sottostante per regolarne l’intensità preferita. Quando sarà pronto può essere servito in appositi bicchieri a forma di tulipano con zollette di zucchero piccole, senza l’aggiunta di limone o latte.

Una delle famose varianti del tè turco, molto apprezzata dai turisti è il tè alla mela, più dolce, meno intenso in quanto a volte non è apprezzano il gusto deciso del tè tradizionale.

Il tè turco, una tradizione tutta turca per scaldare i pomeriggi invernali, si può accompagnare con dolci o biscotti a base di miele, mandorle o frutta secca, oppure semplicemente servito senza null’altro. E’ possibile acquistarlo online su vari siti web o degustarlo direttamente in vacanza in Turchia.

Approfondimento

