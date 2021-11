Utilizzare gli elettrodomestici che abbiamo in casa in maniera sconsiderata può far lievitare e di molto le nostre bollette.

Infatti non è un caso che durante i mesi invernali dove tendiamo a stare più tempo in casa, si riscontra un aumento dei costi in bolletta, a volte anche significativo.

Il consumo di energia elettrica varia a seconda di tanti fattori, in primis in base all’elettrodomestico che scegliamo, alla classe energetica a cui appartiene, a l’uso che se ne fa.

Pochi sanno che la causa di bollette salatissime è accendere questi due comunissimi elettrodomestici di bagno e cucina insieme

Tuttavia a fare la differenza è anche e soprattutto l’uso di più apparecchiature contemporaneamente. Infatti, pochi sanno quanta energia si spende ad accendere insieme alcuni elettrodomestici. In particolare accendere insieme lavatrice e forno elettrico è davvero dispendioso. Tanto da generare diversi inconvenienti tra cui un sovraccarico di corrente con conseguente arresto del contatore.

Come fare per ridurre le spese

Evitare inutili dispendi energetici è possibile basta prendere qualche piccolo accorgimento. In primis è utile conoscere il consumo di ogni singolo elettrodomestico, dati riportati sulle etichette degli stessi.

Tagliare le spese è dunque possibile basterà adottare alcune sane abitudini che ci impediscano sprechi inutili e fare un uso intelligente di ogni singola apparecchiatura. Nel caso di lavatrice e forno elettrico la prima cosa da fare è cercare di evitare di utilizzarli insieme. Accenderli insieme infatti, vuol dire richiedere un quantitativo di corrente elevato. Tanto che in alcuni casi il contatore potrebbe andare in sovraccarico e saltare.

Il forno elettrico ha un consumo medio di 2,3 kWh per ogni ora in funzione. Pertanto è importante cercare di ottimizzarne l’uso, al fine di evitare dispendi ulteriori.

Durante la cottura aprire il meno possibile lo sportello, per evitare la fuoriuscita di calore e spegnere il forno qualche minuto prima della fine della cottura. Questo permetterà di sfruttare il calore residuo. Indispensabile anche un’accurata pulizia dopo ogni utilizzo. Infatti, per un forno pulito e disincrostato in 5 minuti e senza fatica basta questo comune ed economico ingrediente.

Quando utilizziamo la lavatrice invece è indispensabile utilizzarla a pieno carico, evitando lavaggi ad alte temperature e prelavaggi.

Infatti, un uso smodato di questo elettrodomestico fa lievitare i consumi in men che non si dica. Tuttavia ancora molti ignorano che la causa di bollette costose e salate sono questi comunissimi e banalissimi errori con la lavatrice e il bucato.

Ma oltre a questi grandi elettrodomestici a succhiare l’energia ci sono anche quelli di piccole dimensioni infatti, altro che lavatrice la causa di bollette salatissime sarebbe questo piccolo e insospettabile elettrodomestico nel nostro bagno.

