I rincari relativi alle materie prime stanno incidendo in maniera significativa sul budget di famiglie e imprese. Il Governo con la Legge di Bilancio ha destinato delle risorse nel tentativo di contenere gli aumenti di luce e gas.

Circa 29 milioni di utenze domestiche e 6 milioni di utenze commerciali usufruiscono di queste agevolazioni.

Ma non tutti possono accedere a questi Bonus sociali. Ci sono moltissime realtà che per questioni burocratiche non riescono ad ottenere aiuti statali ma hanno serie difficoltà a sostenere queste spese crescenti.

Bonus bollette senza ISEE per questi italiani fortunati

I Bonus sociali vengono riconosciuti in base all’ISEE presentato e, come sappiamo, sono diversi i parametri che incidono su questo valore. Quindi ci possono essere famiglie che non hanno una ricchezza corrente sufficiente a sostenere le spese e dovranno intaccare i risparmi per farvi fronte.

L’ideale sarebbe che gli stipendi venissero adeguati all’inflazione crescente e ad una situazione emergenziale come quella attuale. Ma sembra essere un’utopia.

In Italia ci saranno però dei cittadini che godranno di un aiuto a prescindere dal proprio ISEE, un’agevolazione che non avrà uno sbarramento determinato dall’ammontare del patrimonio familiare.

Dopo aver sentito parlare in campagna elettorale della flat tax, ora c’è chi propone e intende realizzare un flat Bonus.

Chi otterrà fino a 400 euro di agevolazioni

Saranno dei cittadini residenti in Liguria a beneficiare di questo Bonus, in particolare coloro che risiedono a Portofino.

Il sindaco della cittadina ligure ha deciso di destinare dei fondi per aiutare tutte le famiglie, sottraendoli ad altri scopi meno urgenti.

I residenti di questo piccolo borgo sono solo 416 e l’amministrazione ha ritenuto che il bilancio comunale potesse sostenere questa spesa. Ci saranno delle priorità nell’erogazione che vedrà ai primi posti le famiglie più numerose, gli anziani ed i disabili. Ma non ci sarà nessuna discriminazione in base al reddito.

Questa iniziativa prevede l’erogazione di un importo fino a 400 euro per tutti. Naturalmente ci sono anche delle critiche in quanto si tratterebbe di aiuti a pioggia. Beneficerebbero di questo denaro pubblico anche i residenti benestanti. Portofino infatti, essendo un luogo rinomato e frequentato anche dal jet set, potrebbe annoverare tra i propri residenti anche persone milionarie.

Bonus e agevolazioni per attrarre residenti

L’iniziativa dell’amministrazione di Portofino sembrerebbe tesa ad attrarre residenti nel Comune oltre che dare un sostegno sociale.

Un Bonus bollette senza ISEE per questi italiani che risiedono nel borgo ligure non sarà l’unico strumento messo in campo. Sembrerebbe infatti che sia in programma la pubblicazione di un bando contenente incentivi in favore di chi volesse trasferire la propria residenza a Portofino e lavorare nel territorio comunale.

Sarà bene tenere d’occhio l’Albo Pretorio del Comune, potrebbero esserci interessanti novità.

