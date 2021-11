Amore e denaro nella vita non vanno sempre d’accordo. È come avere una coperta per due persone, se si tira da una parte necessariamente si accorcia dall’altra. Eppure a volte amore e fortuna possono coincidere. Così gli astri ricopriranno d’oro a dicembre questi segni un po’ iellati al gioco ma da sempre fortunati in amore.

Lo zodiaco è molto vario e ogni segno ha le sue caratteristiche ben definite. Quelli del Leone sono dei dominanti, mentre quelli dell’Ariete dei testardi. I Gemelli sono dei comunicativi e quelli della Vergine degli intellettuali. Quelli dell’Acquario sono idealisti e quelli del Toro viaggiano con i piedi per terra.

Ci sono poi alcuni segni che sono portati alla sincerità più degli altri.

Altri segni invece sono più furbi, non per malvagità, ma forse perché sono più veloci nell’afferrare fatti e situazioni. Altri segni poi sono fortunati in amore.

L’aspetto dell’amore nello zodiaco è vissuto in modo differente da ogni segno. Quelli che riescono meglio sono Toro e Bilancia, perché governati dal pianeta Venere che li rende affascinanti. Poi vi è il Leone che trova ammiratori della sua personalità dominante. I Pesci sono degli inguaribili romantici, cosa che attira non poco. Lo Scorpione è il segno più affascinante, per il magnetismo che trasmette. L’Ariete perché va a fondo nelle cose a torto o a ragione, con la sua testardaggine attraente.

Alcuni di questi segni se la cavano a meraviglia anche con il denaro. Lo Scorpione sembra un prestigiatore dei soldi. Ma non è veramente un gioco, dietro l’apparente rischio, vi è una mossa ben ponderata. Non appare perché è guidata dal suo intuito che a volte solo lui capisce.

Il Leone potrebbe essere un buon imprenditore del denaro, ma la sua voglia di farsi ammirare e diventare il primo, lo porta spesso a strafare. Invece il Toro gestisce bene le economie della famiglia, molto attento e concreto. La Bilancia anche pondera bene i suoi investimenti.

La fortuna inaspettata di Ariete e Pesci

Ariete e Pesci non sono proprio due segni chiamati alla fortuna. La testardaggine e l’istintualità dell’Ariete lo porta a fare scelte sbagliate con il denaro. È il classico segno che ha le mani bucate e difficilmente resiste ad acquistare qualcosa che gli piace. Tuttavia il mese di dicembre gli darà più serenità e una gestione migliore del denaro, per delle scelte più ponderate.

I Pesci sono molto empatici nei confronti degli altri, perché ne rispettano i sentimenti. Difficilmente si troverà uno dei Pesci che si mette a giudicare gli altri. A causa di una loro apparente inerzia, sono un po’ lontani dalla fortuna, ma non dall’amore. Ebbene dicembre sarà il momento della riscossa. Come segno d’acqua la loro intuizione li porterà a maneggiare meglio il denaro, investendo bene.

Una possibilità da non trascurare per questi segni baciati dall’amore e dalla fortuna a dicembre.

