L’oroscopo spesso può fornirci tantissime risposte a dubbi e domande quotidiane, che molti di noi si pongono in continuazione. Infatti, l’astrologia tenta in qualsiasi modo di darci consigli e spunti per affrontare la vita di tutti i giorni. Molti non credono nel destino scritto dalle stelle e in questo non c’è nulla di male. L’astrologia, di certo, non è una scienza esatta e non può dirci con esattezza tutto ciò che riguarda la nostra vita. Al tempo stesso, però, si tratta di un mondo talmente affascinante e intrigante che per molti di noi è impossibile non dare una sbirciata.

Sono questi i due segni che non dovrebbero stare insieme se non vogliono una relazione breve e tormentata

L’oroscopo, come abbiamo visto, può darci delle risposte davvero interessanti. Forse pochissimi lo sanno, ma l’astrologia può dirci, ad esempio, quale taglio di capelli può essere il più adatto a noi in base al nostro segno zodiacale. Oppure, può consigliarci quale amico potrebbe essere davvero leale e fedele, come spieghiamo anche in questo nostro precedente articolo. E ancora, può spiegarci quale partner dovremmo evitare se non vogliamo vivere una storia d’amore che di bello ha ben poco. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare in questo articolo. Infatti, ci sono due segni zodiacali nello specifico che dovrebbero stare lontani se non vogliono causare fin troppi problemi.

Acquario e Scorpione, lo zodiaco li vede come incompatibili

Sembra incredibile e forse molti non ci avevano neanche mai pensato, ma Acquario e Scorpione formano una coppia davvero negativa. Infatti, sono questi i due segni che non dovrebbero stare insieme se non vogliono una relazione breve e tormentata. Analizziamoli un attimo per capire perché tra i due non può esserci una storia d’amore duratura e felice, come invece molti si sarebbero aspettati. Stiamo parlando, in questo caso, di due segni che amano vivere al massimo e che sentono ogni emozione in modo molto dinamico e intenso. Ma, allo stesso tempo, non hanno quasi mai voglia di impegnarsi e detestano essere contraddetti.

Questo è il primo punto che li porterebbe a una rottura. Infatti, il dialogo tra i due potrebbe rivelarsi completamente inesistente o, peggio, totalmente controproducente. Inoltre, i due segni tendono a vivere le discussioni in modo quasi aggressivo. Questo porterebbe a un’esplosione ogni volta che ci si prova a confrontare, rendendo la storia d’amore poco equilibrata e ricca di conflitti.

