Cosa fa aumentare la bolletta della luce e del gas

Tutte le famiglie che hanno un contratto per la luce nel mercato tutelato, per tutto il quarto trimestre del 2022, a parità dei consumi, subiranno un incremento tariffario che è a dir poco choc. Precisamente, i rincari sono pari al 59%. Così come è stato comunicato nei giorni scorsi dall’ARERA. Essa è l’Autorità preposta alla revisione periodica delle tariffe per l’energia elettrica proprio per il mercato tutelato. Di conseguenza, ora più che mai è fondamentale l’efficienza ed il risparmio energetico.

E quindi capire cosa fa davvero aumentare l’importo della bolletta dell’elettricità tra le mura domestiche. E lo stesso dicasi per il gas in vista dell’inverno. Visto che allo stesso modo i prezzi del metano sono al momento fuori controllo. Anche a causa della forte riduzione dei volumi di gas provenienti dalla Russia.

Cosa fa aumentare la bolletta dell’elettricità e quella del metano

Nel dettaglio, il condizionatore spicca tra gli elettrodomestici più energivori. Anche quando questo è ad elevata efficienza energetica. Così come, rispetto al gas che viene speso in cottura, i termosifoni sono quelli che maggiormente incidono sulla bolletta del metano.

Ma ci sono anche i consumi di elettricità nascosti, che si possono azzerare senza fare mai delle rinunce se sappiamo individuare cosa fa aumentare la bolletta dell’elettricità. Eliminati questi consumi, quindi, si abbasserebbero gli importi da pagare. Si tratta, nello specifico, dell’azzeramento dei consumi di energia elettrica in standby, che si può ottenere agevolmente utilizzando le ciabatte.

Come abbassare gli importi delle fatture dell’elettricità in maniera strutturale

La bolletta dell’elettricità, inoltre, tende a crescere. Sia all’aumentare del numero di persone che vivono sotto lo stesso tetto sia in ragione di tutte le apparecchiature elettroniche e di tutti gli elettrodomestici che sono presenti in casa.

Per esempio la lavatrice, l’asciugatrice, il frigorifero, la lavastoviglie ed il forno elettrico consumano meno elettricità se questi sono di classe energetica A. Ovverosia sono ad elevata efficienza energetica. Il che garantisce, cambiando i vecchi elettrodomestici poco efficienti, un risparmio in bolletta che è sicuro. E che poi diventa anche strutturale.

Quali vantaggi offrono gli elettrodomestici di classe energetica A

In particolare, gli elettrodomestici che garantiscono il massimo dell’efficienza sono quelli appartenenti alla “vecchia” classe energetica A+++. Si tratta, nello specifico, di elettrodomestici che sono costosi. Ma acquistarli significa ottenere poi un risparmio che è immediato sulla bolletta della luce. E quindi il costo sostenuto si potrà ammortizzare. E recuperare anche in tempi relativamente brevi. Ecco perché, come sopra accennato, il risparmio in bolletta poi sarà strutturale.

