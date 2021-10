Ogni ricetta può diventare una vera opera d’arte ricca di fantasia e creatività, combinata al sapore e al bell’aspetto. Non è sempre facile preparare con le proprie mani una pietanza che possa racchiudere tutte queste caratteristiche. Ma in questo caso, uno dei classici finger food realizzato con la buonissima pasta Choux, può avere tutti questi requisiti.

I classici bignè, impegnati solitamente per un dolce famosissimo come i profiteroles, potranno essere preparati come tanti piccoli bocconi gustosi, uno tira l’altro, ma in versione salata.

I bignè sono molto facili da realizzare e una volta pronti, si potranno riempire con le più svariate e golose farciture a base i tutto ciò che abbiamo in casa. Sono come dei tramezzini o meglio ancora dei piccoli panini morbidi e gustosi da farcire per arricchire un buffet, come antipasto o per un indimenticabile aperitivo.

Come preparare la base per questa deliziosa monoporzione da un morso e via

La preparazione dei bignè fatti in casa può spaventare, ma in realtà bastano solo 15 minuti e i bignè sono pronti. Inoltre si possono preparare anche il giorno prima, per poi farcirli il giorno stesso. Quando i nostri bignè saranno pronti, si potrà passare a farcirli con tanta creatività. Con tonno, insalata e Philadelphia, oppure radicchio e formaggio e ancora grana, prosciutto e rucola.

Oltre agli ingredienti prima elencati che non richiedono tempi di cottura, possono essere aggiunte delle classiche creme di formaggio, come quelle al mascarpone, mousse di ricotta e così via. Qualsiasi idea creativa, combinata con questi favolosi bignè, sarà un successo.

Ingredienti per circa 30 bignè

100 gr di farina

200 ml di acqua

4 uova

50 gr di burro

1 cucchiaino raso di sale

Pochi sanno che i classici bignè dei profiteroles possono essere preparati anche in questo modo

Preparazione

Prendere un pentolino, versare l’acqua, il pezzetto di burro, una presa di sale e portare ad un leggero bollore. Abbassare la fiamma al minino e aggiungere tutta la farina e girare energicamente con un cucchiaio di legno. L’impasto di addenserà velocemente e dovrà essere ben amalgamato e senza grumi.

Arrivati fin qui, prendere l’impasto e stenderlo su un piano per farlo raffreddare. Successivamente, incorporare una alla volta le uova girando sempre con un cucchiaio di legno. Quando si otterrà un impasto della consistenza di una crema, si può trasferire in una sac à poche e procedere a fare le classiche forme da bignè. Infornare a 190°C per circa 15 minuti e lasciarli intiepidire prima di tagliarli.

