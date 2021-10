Sono questi i dolcetti uno tira l’altro che faranno impazzire tutti per il golosissimo ripieno

Che vita sarebbe senza un momento di dolcezza per un buon inizio di giornata o per non rimpiangere una giornata lunga e faticosa? Un buon dolce rende felici, rilassati ed è un ottima pausa, ricca di gusto, da concedersi anche di giorno accompagnato da una buonissima crema caffè spumosa come al bar.

La ricetta qui proposta è quella di un bignè dal cuore soffice e vellutato, ricoperto da una irresistibile crema. Insomma qualcosa che ci farà dire: sono questi dolcetti uno tira l’altro che faranno impazzire tutti per il golosissimo ripieno.

Una ricetta facile e veloce

Ogni morso è una delizia con questo dolce da leccarsi le dita. I semplici bignè dei profiteroles si trasformano in una preparazione da pasticceria ricca di gusto. Un mix tra profiteroles e tiramisù da far venire l’acquolina in bocca, che nessuno potrà rifiutare, perché ad ogni morso sarà un momento speciale.

Ingredienti

400 ml di panna fresca

200 g di crema pasticcera

caffè

bignè

Ingredienti per la crema esterna

200 g di mascarpone

100 g di crema pasticcera

200 ml di panna fresca

6g di colla di pesce

cacao amaro

Procedimento

Iniziare a preparare qualche tazza di caffè espresso e nel frattempo una classica crema pasticcera che dovrà essere divisa in due. Prendere una parte della crema ancora calda e sciogliere la colla di pesce ed amalgamare per bene. Successivamente, prendere il caffè ancora caldo e aggiungerlo alla crema senza colla di pesce.

Nel frattempo montare la panna fresca con l’aiuto di uno sbattitore elettrico. Dopo averla montata per bene aggiungerla nelle giuste proporzioni una parte nella crema con la colla di pesce, e l’altra nella crema senza colla di pesce. Questa dovrà essere amalgamata in entrambi i casi con una paletta in silicone dal basso verso l’alto per non smontarla.

Prendere la metà della crema pasticcera con la colla di pesce e la panna montata ed aggiungere il mascarpone. Arrivati fin qui, non resta che farcire il profiteroles con la crema pasticcera al caffè con panna all’interno. Mentre all’esterno, si potranno immergere nella crema pasticcera con panna e mascarpone. Riporre nel vassoio man mano, spolverarli con il cacao amaro e lasciarli raffreddare in frigorifero per almeno un ora.

