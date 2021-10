Negli ultimi mesi il nostro Ufficio Studi dopo aver inserito il titolo nella propria Lista delle raccomandazioni ha più volte posto l’accento sulla sottovalutazione di prezzi rispetto ai bilanci degli ultimi anni. Oggi la raccomandazione è la seguente: il titolo Caleffi potrebbe ancora raddoppiare dai livelli attuali. Perchè si giunge a questa conclusione? Partiremo dai prezzi attuali per andare a studiare il fair value e i grafici, per poi definire una strategia di trading con le probabilità a favore.

Caleffi (MIL:CLF) ha chiuso la seduta del 28 ottobre a quota 1,33 euro in ribasso dell’1,53% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno ha segnato il minimo a 0,675 e il massimo a 1,375. Il titolo nell’anno 2007 ha raggiunto un top a 3,95 e da quel livello è iniziata una forte discesa, che poi ha trovato bottom in area 0,498 dell’anno 2020.

Il titolo Caleffi potrebbe ancora raddoppiare dai livelli attuali

Analisi sommaria di bilancio

La sede è a Viadana in Italia. La società fondata nell’anno 1962, capitalizza a Piazza Affari circa 19,8 milioni di euro, produce e vende biancheria per la casa.

Le raccomandazioni degli altri analisti stimano un fair value a 3,34. Anche i nostri calcoli ritengono che le quotazioni attuali siano fortemente sottovalutate e stimano un prezzo obiettivo in area 3,20.

Verranno mai raggiunti questi target? Non è detto ma un buon indicatore per mantenere il polso della situazione è rappresentato dalla tendenza dei grafici.

La strategia operativa e i livelli da monitorare per il trading di breve e lungo termine

Il trend di breve, medio e lungo termine è rialzista e solo una chiusura settimanale e poi mensile inferiore a 1,06 aprirebbe lo spazio per forti ribassi con ritorni in poche settimane verso 0,75/0,60 e successivi. Invece, fino a quando 1,06 verrà mantenuto al rialzo saranno molto probabili ritorni verso area 2 euro (se non oltre) entro i prossimi 12 mesi. Un primo indizio ribassista si potrebbe formare al verificarsi di una chiusura settimanale inferiore a 1,28.

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term.

Si raccomanda la dovuta prudenza perchè gli scambi giornalieri degli ultimi 3 mesi sono stati in media 51 mila pezzi, e questo significa che con pochi scambi le quotazioni potrebbero oscillare di diversi punti percentuali. Una volatilità alta potrebbe portare anche a forti perdite in conto capitale.

Come al solito si procederà per step.