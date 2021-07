È uno dei piatti più semplici da preparare, molto amato dai bambini che adorano l’ingrediente principale cioè il mais. Ma amato anche dagli adulti che trovano questo sfizioso contorno una vera e propria goduria per il palato, tra l’altro anche molto economico. Insomma un’idea semplice e innovativa per realizzare un contorno sfizioso, speciale ed ideale per un pasto estivo, per accompagnare una cena di carne o di pesce.

Si tratta di un antipasto leggero e versatile che si può realizzare per una cena organizzata all’ultimo minuto. Una preparazione da addio allo spreco con una ricetta svuota frigo in quanto questi sono ingredienti che solitamente abbiamo un po’ tutti in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

mais precotto

250 g di farina

220 g di acqua

spolverata di Parmigiano Reggiano

5 g di lievito

timo o rosmarino in rametti

sale fino

pepe nero

Olio di semi per friggere

Un contorno sfizioso e davvero speciale ideale per un pasto estivo di carne o di pesce

Preparazione

Iniziare la preparazione col preparare la pastella. In un recipiente versare la farina, il lievito, un pizzico di sale, il lievito e con l’aiuto di una frusta con il palmo e le dita di una mano, mescolare tutti gli ingredienti.

La pastella sarà pronta quando non ci saranno grumi e sarà perfettamente amalgamata. In questa fase aggiungere un po’ di parmigiano, il mais, il timo e una spolverata di pepe e attendere che lieviti, dovrà raddoppiare di volume.

Se si vuol creare degli spiedini di mais, non bisognerà aggiungere quest’ultimo nella pastella che dovrà essere infilato negli stuzzicadenti. Quando la pastella sarà pronta, rosolarli in quest’ultima e passare alla cottura.

Successivamente prendere una padella e versarvi l’olio che dovrà raggiungere la temperatura prima di procedere alla cottura. A questo punto prendere gli spiedini di mais o le frittelle e friggerle. Dopo averle cotte lasciarle scolare su carta assorbente e aggiungere un pizzico di sale e pepe e servire con delle salse a piacere.