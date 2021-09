Questo straordinario dolce è perfetto per i golosi che non vogliono sentirsi in colpa

Succede spesso di dover fare i conti con la bilancia dopo aver gustato un buon dolce apparentemente ipocalorico. Ma non sempre si hanno le dritte giuste per poter concedersi un momento di vera goduria senza dover aggiungere un buco alla cintura.

Ecco perché tutti i golosi dovrebbero assaggiare questo perfetto e straordinario dolce senza il pericolo di sentirsi in colpa. Con l’ingrediente segreto che vedremo in seguito, questa prelibatezza non sarà più proibita e piacere proprio a tutti.

L’ingrediente segreto

Il dolce che farà gola a tutti è la mousse al cioccolato, ma a differenza delle preparazioni classiche, questa ha un ingrediente segreto che la renderà speciale e molto invitante.

Uno degli ingredienti principali è il buon cioccolato fondente che consumato nella giusta quantità apporta innumerevoli benefici, soprattutto all’umore.

Questa mousse al cioccolato è un dolce sano e ideale per chi segue un alimentazione vegana, con ricetta molto facile che si prepara in soli 5 minuti.

L’ingrediente segreto per preparare questo fantastico dolce è l’avocado. Un frutto particolare perfetto sia per le ricette dolci che salate e in seguito, nella preparazione vedremo il perché.

Inoltre come riportato da Humanitas, l’avocado potrebbe regolare i livelli di grasso nel sangue, quindi un perfetto alleato contro il diabete.

Ingredienti per 2 mousse

1 avocado

100 g di cioccolato fondente

1 cucchiaio di miele

1 bustina di vanillina

granella di pistacchi, foglioline di mente per la decorazione

Preparazione

Iniziare la preparazione del dolce prendendo un avocado, lavandolo e tagliandolo in due. Estrarre il nocciolo ed estratte tutta la polpa che dovrà essere riposta in una ciotola.

Nel frattempo prendere il cioccolato fondente e scioglierlo a bagnomaria. Quindi prendere un recipiente abbastanza grande, riempirlo con circa 2 dita d’acqua e inserire all’interno un altro recipiente più piccolo con i pezzi di cioccolata. Con questa tecnica, la cioccolata si scioglierà in poco tempo e non si brucierà.

Mentre il cioccolato si intiepidisce, frullare la polpa di avocado e successivamente unire un cucchiaio di miele, una bustina di vanillina e continuare a frullare. Infine aggiungere la cioccolata oramai tiepida azionando sempre il frullatore.

Arrivati fin qui la mousse è pronta e non occorrerà altro che inserirla nella ciotolina monoporzione e decorarla a piacimento. Quando avremo terminato, lasciare che il dolce si assesti in frigorifero per almeno 30 min.

