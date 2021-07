Noi di ProiezionidiBorsa siamo grandi amanti dei rimedi naturali per la cura di moltissime delle patologie più diffuse. Ma siamo anche consapevoli che in alcuni casi è davvero inevitabile non ricorrere all’uso dei farmaci. I medicinali, però, vanno presi in maniera consapevole e dovremmo sempre conoscere la giusta posologia e le possibili controindicazioni. Per esempio in pochi sanno che dopo aver preso uno di questi comuni farmaci guidare diventa pericoloso. Vediamo perché e gli effetti che possono avere sul nostro organismo.

Facciamo guidare qualcun altro se prendiamo miorilassanti e antistaminici

Le prime due tipologie di medicinali che hanno effetti negativi sulle nostre capacità di guidare sono i miorilassanti e gli antistaminici. I primi li utilizziamo per curare i dolori muscolari più gravi, gli strappi e le contratture. I secondi sono molto diffusi e servono per alleviare i sintomi delle allergie, stagionali e non.

Entrambi, però, alterano la nostra percezione dell’ambiente circostante e rallentano i riflessi. In più causano sonnolenza ed eccessivo rilassamento. E anche se gli antistaminici sono meno pericolosi perché migliorano l’ossigenazione dei tessuti vanno comunque evitati prima di guidare.

Pochi sanno che dopo aver preso uno di questi comuni farmaci guidare diventa pericoloso: attenzione a antinfiammatori e medicinali per la tosse

Prendere un antinfiammatorio prima di guidare non è mai una buona idea. A maggior ragione se è a base di ibuprofene o diclofenac. Non causano disturbi gravi ma nelle persone più anziane e in quelle predisposte possono avere come effetti collaterali sonnolenza e confusione motoria.

Molti dei più comuni sciroppi per la tosse contengono alcool etilico. E alcuni in quantità pari a un bicchiere di birra o di vino. Evitiamo di prenderli prima di metterci al volante. Oltre ad alterare le nostre percezioni possono farci risultare positivi all’alcool test.

