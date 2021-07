Ormai siamo in piena estate, ma non è ancora troppo tardi per aggiornare il nostro trucco alla moda estate 2021. Quest’anno la parola d’ordine è osare, ispirandoci al trucco caraibico. Al centro di tutto, ci sono i colori, quelli giusti per accentuare la nostra abbronzatura e farci notare. Oggi ci concentreremo su labbra e occhi, con l’obiettivo di renderle assolutamente irresistibili.

3 pratici consigli per un trucco perfetto e alla moda per l’estate 2021

L’ombretto è uno dei trucchi che ci permettono di portare il nostro sguardo su un altro livello. Però, per richiamare i toni più scuri della nostra pelle, anche l’ombretto si deve adattare. Per l’estate 2021, la moda ci impone sfumature brune e aranciate. Si tratta anche di un look molto versatile, adatto sia per il giorno che per la sera. Per dargli quel tocco in più possiamo rendere più scuro l’incavo della palpebra e mettere in evidenza la palpebra stessa. A questo scopo potremmo utilizzare degli eleganti colori metallizzati, come l’oro o il rame. Parallelamente, sta tornando di gran moda anche l’ombretto blu, semplice e senza sfumature.

Labbra cangianti

In questa estate 2021, le labbra non passeranno certo inosservate. Infatti, è tornato di moda il fucsia, che riesce a creare un look sbarazzino. Oltretutto, il contrasto con la pelle abbronzata darà una marcia in più alle nostre labbra. Una via di mezzo potrebbe essere mischiare un po’ di rosso con il fucsia, rendendo il nostro rossetto più adattabile ad ogni situazione. Un’alternativa più elegante e che rimane in linea con il trend occhi, sono i lipgloss corallo, arancio o rame.

Una linea che fa la differenza

Siamo arrivati alla linea finale, l’eyeliner. Questo, infatti, può rendere il nostro look più sofisticato, sia che lo associamo all’ombretto o lo rendiamo protagonista. Per l’estate 2021 però non possiamo scegliere un eyeliner qualunque. Abbiamo detto che dobbiamo osare giusto? Allora scegliamo eyeliner dai colori sgargianti, come appunto il blu o il fucsia. Per un look semplice e d’effetto, basterà una lunga linea colorata sotto o sopra gli occhi. Magari abbinata a una matita per l’interno occhi dello stesso colore.

