Che sia fatto in casa o acquistato, lo sciroppo di amarene è un’ottima bevanda per concederci qualcosa di diverso nei nostri momenti di relax. Spesso lo compriamo anche per la preparazione di torte, che ne richiedono una minima quantità. Può succedere che, avendolo utilizzato per una singola preparazione, rischiamo poi di lasciarlo in frigo per lungo tempo finché non ci vediamo costretti a gettarlo via. Dunque, per evitare questo spreco dobbiamo correre ai ripari. Con lo sciroppo di amarene possiamo sbizzarrire la nostra fantasia ai fornelli, preparando dolci gustosi, facili e soprattutto veloci. Pochi sanno che con questi facili e veloci dolci in tazza possiamo riciclare lo sciroppo di amarene in cucina, mixando gusto e creatività.

Giocare con gli ingredienti

Possiamo realizzare dei gustosi dolci in tazza, giocando con i nostri ingredienti preferiti o con gli ingredienti che abbiamo in dispensa. Prima di cominciare dobbiamo munirci di una comune tazza da latte. In questo articolo proponiamo 2 ricette che avranno in comune la base. Ovviamente possiamo variare le preparazioni con gli ingredienti che più preferiamo.

Andiamo dunque a vedere gli ingredienti per preparare la base per ogni porzione e le differenti preparazioni:

1 uovo;

2 cucchiai di zucchero di canna;

1 cucchiaio d’olio di semi;

1 noce di burro;

2 cucchiai di latte;

2 cucchiai di farina;

1 tazzina da caffè di sciroppo di amarene;

1 cucchiaino raso di lievito in polvere;

sale q.b.

Pochi sanno che con questi facili e veloci dolci in tazza possiamo riciclare lo sciroppo di amarene in cucina

Nelle 2 ricette dovremo preparare la base seguendo gli stessi passaggi. Quindi, per la base, iniziamo a mescolare l’uovo con lo zucchero di canna. Aggiungiamo il latte, lo sciroppo di amarene, la farina, l’olio, il cucchiaino di lievito e un pizzico di sale.

Da questo punto in poi, per ogni ricetta procederemo in maniera differente.

Per la prima preparazione avremo bisogno di:

1 cucchiaio di mascarpone;

1 cucchiaio di cacao;

10 gr. di cioccolato fondente tritato;

1 cucchiaio di chicchi di melagrana;

1 cucchiaio di zucchero a velo.

Pertanto, proseguiamo la preparazione unendo alla base iniziale il cacao e il cioccolato tritato. Mescoliamo il composto e versiamolo in una tazza imburrata, riempiendola fino a metà. Cuociamo il dolce in tazza in forno a 180° per 20 minuti. Trascorso il tempo, sforniamo la tazza e decoriamo la preparazione con un cucchiaio di mascarpone, i chicchi di melagrana e lo zucchero a velo.

Pistacchiosa

Per la seconda preparazione avremo bisogno di:

10 gr. di cioccolato bianco tritato;

1 cucchiaio di crema al pistacchio;

½ banana;

1 cucchiaio di granella di nocciole;

1 cucchiaio di pinoli.

Per preparare la seconda ricetta, mescoliamo al composto base la crema di pistacchio e la granella di nocciole. Versiamo il composto in una tazza imburrata, riempiendola fino a metà, e inforniamo a 180° per 20 minuti. Quando il nostro dolce sarà pronto, guarniamo la tazza con il cioccolato bianco che si scioglierà con il calore, i pinoli e la mezza banana tagliata a dadini.

Approfondimento

Altro che tortino al cioccolato, con limone, arancia e pompelmo possiamo realizzare questi gustosi dolci al cucchiaio