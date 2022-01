Per sbiancare e sgrassare i contenitori in plastica efficacemente bastano questi ingredienti che utilizziamo per le pulizie di casa

Tutti noi abbiamo in casa almeno un contenitore in plastica per alimenti. Di uso comune e quotidiano, ci permettono di conservare al meglio gli alimenti cucinati o di trasportarli per svariate esigenze della nostra vita. Li utilizziamo per riporre al loro interno i cibi per poi conservarli in frigorifero. Ma anche per trasportare il pranzo in ufficio, all’università o semplicemente durante una gita. Dunque, proprio non possiamo fare a meno di questi contenitori. Pratici, utili e soprattutto efficienti. Tuttavia, possiamo avere delle difficoltà durante la fase di lavaggio, poiché in alcuni casi nemmeno l’acqua calda e il detergente per piatti possono fare miracoli.

Infatti, se li usiamo spesso, i contenitori entrano in contatto con una gran quantità di alimenti, ognuno con le proprie caratteristiche. Pertanto, è facile che possano restare unti, macchiati o che possano ingiallirsi dopo svariati utilizzi. Quindi, magari, nel tentativo di rimuovere i residui di grasso o sbiancarli, consumiamo inutilmente litri d’acqua e una quantità non indifferente di prodotto per piatti.

Sgradevoli odori

Dunque, i contenitori in plastica sono davvero utili, svolgono al meglio la loro principale funzione. Infatti, li utilizziamo per conservare una grossa varietà di alimenti: dalla frutta alla verdura, dalla carne al pesce, dalla pasta ai cibi fritti o dolci. Pertanto, l’unico scoglio che possiamo incontrare nel corso del tempo riguarda la corretta pulizia. Oltre all’ingiallimento del contenitore, alle sgradevoli macchie e alla sensazione di unto al contatto con le dita, la plastica può emanare anche odori sgradevoli. Questo succede perché la plastica dura non è un prodotto del tutto impermeabile. Di conseguenza, il contatto prolungato con i cibi fa sì che essa ne assorba gli odori forti. Ecco perché dobbiamo trovare una soluzione efficace in grado di risolvere questi scomodi inconvenienti.

Per sbiancare e sgrassare i contenitori in plastica efficacemente bastano questi ingredienti che utilizziamo per le pulizie di casa

Per risolvere questi problemi, possiamo affidarci ai rimedi casalinghi della nonna. Infatti, seguendo dei brevi passaggi, riusciremo a far tornare i contenitori in plastica per alimenti come nuovi.

Andiamo a vedere gli ingredienti di cui abbiamo bisogno e come procedere:

2 litri d’acqua demineralizzata;

1 cucchiaio di percarbonato di sodio;

½ scorza di limone in polvere;

una spugnetta e una bacinella.

Per prima cosa, creiamo un composto mescolando un cucchiaio di percarbonato di sodio con la polvere della scorza di ½ limone. Riscaldiamo l’acqua sui fornelli e in seguito riempiamo la bacinella. Immergiamo il contenitore per alimenti da pulire in acqua e lo lasciamo per circa 10 minuti. Trascorso il tempo, spolveriamo sulla superfice del contenitore il composto di percarbonato e limone creato precedentemente. Lasciamo agire il composto per 10 minuti, quindi strofiniamo bene il contenitore con una spugnetta morbida e lo sciacquiamo sotto l’acqua corrente.

Dunque, per sbiancare e sgrassare i contenitori in plastica efficacemente bastano questi ingredienti che utilizziamo per le pulizie di casa.

Approfondimento

Per eliminare lo sporco difficile e le macchie di unto dai fornelli in acciaio inox proviamo questi due ingredienti naturali