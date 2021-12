I tortini dal cuore caldo, che siano al cioccolato o al pistacchio, riescono a deliziare anche i palati più complicati. Diventati da qualche anno a questa parte un must, una piacevole tendenza, tra i dolci al cucchiaio della cucina nostrana. Semplicità nella preparazione e buon gusto. Alle volte, però, andiamo alla ricerca di qualcosa di innovativo da proporre sulle nostre tavole. Un dessert che riesca davvero a donare ai nostri ospiti il classico “effetto wow”. Magari realizziamo torte, crostatine, o altre volte preferiamo direttamente comprare qualcosa di diverso e unico in pasticceria. Ecco perché oggi andiamo a proporre dei piccoli cestini colorati, preparati con i meravigliosi frutti che la stagione invernale ci offre.

Altro che tortino al cioccolato, con limone, arancia e pompelmo possiamo realizzare questi gustosi dolci al cucchiaio

La stagione invernale ci delizia di frutti con colori e odori meravigliosi. Arancia, limone, pompelmo, per un carico di gusto e vitamina C. Questi frutti possono diventare dei magnifici dessert al cucchiaio con cui possiamo lasciare a bocca aperta i nostri ospiti. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione:

un limone;

un’arancia;

un pompelmo.

Ovviamente, essendo frutti molto simili, la preparazione è pressoché uguale.

Come prima cosa andiamo a selezionare gli agrumi che vogliamo utilizzare. Nel caso del limone, per esempio, tagliamo a metà il frutto. Con un cucchiaio scaviamo l’interno di una metà, rimuovendo l’endocarpo, così da ottenere un contenitore. Possiamo utilizzare la stessa tecnica anche con gli altri agrumi, giocando sulle fantasie di colore e sapore. E così magari possiamo sbizzarrire la nostra fantasia anche con agrumi più grandi o più piccoli.

Picnic

Il pompelmo, per esempio, possiamo tagliarlo a metà ed estrarre l’endocarpo. Con l’aiuto di un coltello poi, possiamo dare al nostro contenitore la forma che più preferiamo. Possiamo magari creare un movimento a zig-zag o ondulatorio. Con l’arancia, invece, possiamo creare un piccolo contenitore stile picnic. In questo caso rimuoviamo uno spicchio a destra e uno a sinistra del picciolo, lasciando intatta la parte centrale con la foglia. Svuotiamo poi il frutto con l’aiuto di un cucchiaio. Lasciamo al centro una striscia di buccia con la foglia e il picciolo, così da creare un elegante cestino da picnic.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Possiamo poi sbizzarrire la nostra fantasia con decorazioni e ripieno che più rispecchiano i nostri gusti. Ad esempio possiamo riempire i nostri frutti-cestini con crema pasticcera, crema al cioccolato, composte della nonna, gelato o sorbetto. Ovviamente, è un dolce al cucchiaio in cui dobbiamo evitare gli sprechi. E così magari possiamo sminuzzare la polpa dei nostri agrumi a tocchetti e utilizzarli nel ripieno o come guarnitura. Per le decorazioni possiamo poi optare per i frutti di bosco, la polvere di pistacchio, cocco, scaglie di cioccolato. In questo modo portiamo sulle nostre tavole un dessert innovativo, colorato e bello da vedere e mangiare. Altro che tortino al cioccolato, con limone, arancia e pompelmo possiamo realizzare questi gustosi dolci al cucchiaio, con un po’ di fantasia e creatività.

