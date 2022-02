L’arte del riciclo creativo è un’attività che scatena la nostra fantasia, ci rilassa e dona una nuova vita ad oggetti che credevamo inutili. Un atto che può dare anche molte soddisfazioni e può essere una simpatica attività da proporre ai più piccoli.

Potenzialmente quasi ogni cosa può rivivere in casa o in giardino, basta accendere la creatività e progettare a livello pratico ciò che vogliamo realizzare. Se pensiamo a tutti quei contenitori che portiamo in casa quando facciamo la spesa, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Potremmo riciclare le retine delle patate, le cassette di plastica della frutta e verdura, ma anche i sacchettini delle patatine. Quello che accumuliamo di più, oltre i flaconi e bottiglie di plastica, sono i contenitori di cartone delle uova, che in cucina utilizziamo abbondantemente.

Pochi sanno che con il cartone delle uova potremmo realizzare questi utili oggetti semplici ma originali

Il contenitore, infatti, è realizzato con un materiale molto versatile, il cartone, facile da modellare e soprattutto da colorare.

Un’idea molto originale è personalizzare le cornici semplici e banali degli specchi e dei portafotografie, donando un tocco di allegria e stile. Con un piccolo paio di forbici ritagliamo le coppette dove prima erano riposte le uova, poi facciamo dei tagli verticali come per ricavare dei petali, dando una forma più arrotondata. Eseguiamo lo stesso procedimento, ricavando, però, dei “fiorellini” più piccoli da inserire all’interno di quello precedentemente realizzato.

Non resterà che colorare con dell’acrilico i nostri fiori di cartone e con la colla a caldo, o altro, incollare alle base un bottone o una perlina. Appena avremo creato più pezzi, disponiamoli tutti intorno la cornice, o solo in alcuni punti, usando la colla.

Pochi sanno che con il cartone delle uova si presta benissimo anche per creare un porta mangime per uccellini a costo zero. Applichiamo un poco di colore, anche per abbellire i nostri spazi esterni, e facciamo 4 piccoli fori alle estremità del contenitore, dove poi inseriremo dei fii da pesca o lo spago. Aggiungiamo il mangime degli scompartimenti e appendiamolo in balcone o in giardino.

Contenitore utile

Una delle qualità del contenitore delle uova è che potremmo sfruttarlo per conservare diverse cose in casa.

Per non lasciarlo troppo “anonimo”, però, dipingiamo sempre la superfice esterna. Potremo inserire, poi, dei dettagli come stress, perline, conchiglie, cordoncini o foderiamo con del tessuto che ci avanza.

L’interno sarà utile per riporre, ad esempio, tutto il materiale del cucito oppure diventerà un comodo porta muffin o mini cape cake, che potremo anche regalare o portare a lavoro.