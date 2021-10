Sono ancora troppe le confezioni della frutta e verdura sintetiche che troviamo al supermercato, purtroppo realizzate con materiali altamente inquinanti. Oltre alle vaschette e cassette di plastica, spesso acquistiamo agrumi, patate, odori e verdura racchiuse in speciali confezioni.

Si tratta delle famose e tradizionali retine di plastica, più grandi o piccole, servono per proteggere gli alimenti e trasportarli con facilità. Ma non è altrettanto facile smaltirle, finendo poi nelle discariche o in mare. Infatti, sarebbe meglio comprare i prodotti sfusi, per evitare di riempire il bidone della plastica, inutilmente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Quando è possibile, possiamo diminuire gli sprechi, impiegando questi oggetti in altro modo. Non è poi così difficile usare un poco di ingegno e creatività per realizzare qualcosa, magari insieme ai nostri figli o nipoti.

Per non gettare via le retine di frutta e verdura ecco 6 idee geniali e fantasiose

Se abbiamo messo da parte le piccole retine di plastica, solitamente utilizzate per l’aglio e piccoli alimenti, potremo realizzare un profuma ambiente.

Essicchiamo le bucce di arance, pompelmo, mela e limone, oppure petali di rose, menta, cannella, timo. Chiudiamo tutti gli ingredienti scelti in un contenitore ermetico e lasciamolo al buio per 24 ore. Poi potremmo mettere il tutto dentro le pratiche retine, chiudendo l’estremità con un bel nastro colorato. Possiamo posizionarli in ciotole di vetro o appenderle dentro armadi e piccole stanze.

Con le retine è facile realizzare dei simpatici fiocchi da mettere nei pacchi regalo. Pieghiamo le estremità, per nascondere gli eventuali ganci e avvolgiamo al centro un nastro o cordoncino. In alternativa, usiamo le grandi retine per infilare direttamente il pacco regalo.

A scopo decorativo, se abbiamo bottiglie di vetro, sarà divertente ricoprirle con la retina colorata. All’interno potremo inserire acqua colorata, fiori o lucine, simili a quelle natalizie.

Altri usi

Le retine possono trovare nuova vita anche in cucina. Se creiamo una pallina, delle dimensioni che desideriamo, basterà legarla con lo spago per realizzare una spugna abrasiva multiuso. Assicuriamoci, però, di utilizzarla per eliminare lo sporco da materiali non troppo delicati.

Per non disperdere i piccoli utensili in lavastoviglie, racchiuderli nella retina sarà comodo e pratico. Inseriamo all’interno coperchi e tappi e leghiamo l’estremità direttamente nel cestello.

L’ultima idea per riciclare le retine è fare una colorata mangiatoia per uccellini in giardino. Riempiamo completamente la rete di semi e mangime, per attirare graziosi fringuelli e appendiamola all’esterno, negli angoli più tranquilli.

Quindi, per non gettare via le retine di frutta e verdura ecco 6 idee geniali e fantasiose, per evitare inutili sprechi.