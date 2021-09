Riuscire a riutilizzare e non sprecare oggetti comuni è una vera arte. Ma non è solo una questione puramente artistica, il riciclo è anche etica. Assistiamo a sprechi quotidiani, cestiniamo decine e decine di confezioni di plastica ogni settimana. Non ne siamo spesso consapevoli, ma tutti quei flaconi di shampoo e balsamo, vaschette di gelato, sacchetti delle patatine, finiscono sempre nella pattumiera. È un gesto istintivo che può essere cambiato, se utilizziamo un po’ di fantasia. Anche quelle che sembrano banali cassette di plastica, della frutta e verdura, possono trasformarsi in complementi d’arredo utili.

8 idee creative per riciclare le cassette di platica e decorare casa in modo originale

Quando acquistiamo al supermercato o dal fruttivendolo verdura o frutta, spesso li troviamo in delle cassettine di plastica resistenti. Tornando a casa, non sappiamo cosa farne.

Basterà ripulirle per bene per realizzare dei comodi e simpatici portatutto da appendere al muro. Delle mensole originali da appendere, con semplici viti o chiodi, direttamente sulla parete di casa, all’altezza che desideriamo. Per renderle più belle, possiamo colorarle con uno spray o con pennello e colore, adatto alla plastica. Aggiungiamo un tocco di brillantina o incolliamo dei dettagli in linea con l’arredo di casa, tipo perle, conchiglie, fiocchi o dei sassolini. Sarà perfetto per riporre i nostri libri, suppellettili, i giocattoli del bambino, persino piatti e bicchieri.

Un’altra idea utile e decorativa è usarle come tavolino, nel soggiorno, all’ingresso di casa o anche all’esterno. Una volta che abbiamo eliminato lo sporco, potremo personalizzarla come vogliamo. Possiamo sia mettere la cassetta a testa in giù, con la parte aperta verso il pavimento, oppure di lato. Nella parte inferiore possiamo avvitare dei piedini o delle rotelle, per dare un tocco di stile, sulla faccia superiore servirà una tavola fine di compensato, da avvitare alla base. Allo stesso modo, possiamo realizzare anche un comodino per la stanza da letto.

Se abbiamo un gattino in casa, la cassetta di plastica sarà per lui una perfetta cuccia. In questo caso basterà mettere all’interno i suoi cuscini preferiti, di lato potremo mettere una simpatica targhetta con il suo nome.

Possiamo anche usare una cassetta per organizzare in maniera ordinata i detersivi e le varie confezioni. Riponiamole tutte all’interno della cassetta e chiudiamole dentro l’armadietto della lavanderia.

Il letto e altre idee

Ma possiamo anche realizzare degli elementi ancora più utili, come, ad esempio, un grande separé da mettere in stanza. Leghiamo tra loro più cassette, unite da fascette resistenti ed anche della colla, poi coloriamo e decoriamo a nostro piacimento.

Realizzare una base per il letto è tra le 8 idee creative per riciclare le cassette di platica e decorare casa in modo originale. In questo caso, fissiamo tra loro più cassette (solo se sono in buone condizioni e resistenti). Usiamo sempre fascette e colla per tenerle legate, poi potremo appoggiare il materasso.

Se invece vogliamo realizzare un piccolo divanetto, uniamo e leghiamo tra loro più cassette, poi sistemiamo dei grandi cuscini, per renderlo comodo.