Spesso, quando abbiamo poco cibo in frigo ci sembra di non avere mai niente con cui cucinare. In realtà, questa è un’opportunità unica per creare nuovi piatti che arricchiscono la nostra dieta e il nostro palato. Si sa infatti che la necessità aguzza l’ingegno ed è così anche in cucina. Ad esempio, mettiamo il caso di avere in frigo solo un porro e qualche uovo, magari con qualche resto di formaggio qua e là. In molti risolverebbero la questione semplicemente ordinando una pizza, invece con questi semplici ingredienti possiamo creare un piatto straordinario. Forse però il lato maggiormente positivo di tutti è la semplicità di questa preparazione, dal momento che sarà soprattutto il forno a fare tutto.

Ingredienti

1 rotolo di pasta frolla/brisé/sfoglia;

600 g di porri;

200 ml di panna da cucina;

3 uova;

200 g di provola;

olio extravergine d’oliva q.b.;

noce moscata;

sale;

pepe.

Questo piatto delizioso è la risposta a cosa preparare a pranzo o a cena quando in frigorifero abbiamo solo una verdura

Per prima cosa, rimuoviamo la parte più esterna dei porri e le cime. Non dobbiamo assolutamente buttare questi scarti, perché possono diventare ingredienti saporiti per un brodo. Ci basterà sigillarli in una bustina per alimenti e metterli in congelatore.

Tagliamo il porro a listarelle piuttosto fini e buttiamole in padella. Aggiungiamo un filo d’olio e un pizzico di sale e facciamo cuocere sino a far appassire leggermente la verdura. Trasferiamola in un piatto e mettiamola da parte mentre ci occupiamo degli altri ingredienti.

Rompiamo tre uova in una ciotola e sbattiamole velocemente con una forchetta. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo un po’ di noce moscata. A questo punto, non ci resta che vedere quali formaggi abbiamo in frigo. Comunque, l’ideale sarebbe avere una combinazione di latticini morbidi e a pasta dura. Ad esempio, possiamo usare della panna, o una morbida besciamella fatta in casa, e un formaggio poco stagionato come una provola. Tagliamo quest’ultima a tocchetti e aggiungiamoli insieme alla panna nella ciotola con le uova. A questo punto, inseriamo anche il porro tagliato e concludiamo l’opera con una grattata di pepe.

Ora, accendiamo il forno a 200° in modalità statica e srotoliamo la nostra pasta frolla, che possiamo anche preparare in casa in poche semplici mosse. Può anche essere della pasta brisé o una sfoglia, magari integrale.

Con questa foderiamo il fondo e i bordi di una teglia tonda e versiamo tutto il contenuto della ciotola al suo interno. Spolveriamo la superficie con del parmigiano e inforniamo per circa 40 minuti. Una volta pronta, tiriamola fuori dal forno e lasciamola raffreddare per qualche minuto prima di servirla. Basterà un morso e ci renderemo conto che questo piatto delizioso è la risposta ai nostri dubbi in cucina, e tutto grazie a un umile porro!