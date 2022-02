Quanta plastica riusciamo ad accumulare nell’arco di una settimana? Sicuramente parecchia, tanto da perdere il conto dei sacchetti che riusciamo a riempire.

Oggi tutto si può trasformare, grazie al riciclo creativo che ha fatto appassionare sempre più persone, rendendo divertente l’arte del fai da te anti spreco.

Quasi ogni cosa, che sia di diverso materiale, può trovare una nuova collocazione, con un po’ di fantasia e passione, allontanando sempre di più l’ombra dell’inquinamento.

Anche se in piccola parte, infatti, potremo dire che contribuiamo attivamente all’ecosostenibilità. Questo tipo di hobby può dare tantissime soddisfazioni, soprattutto se riusciremo a creare qualcosa di vantaggioso per casa.

Come riciclare e riutilizzare bottiglie e cassette di plastica in modo creativo per ricavare oggetti utili e pratici

Tra le cose che più gettiamo via ogni giorno ci sono le bottiglie e cassettine di plastica. In realtà, stiamo commettendo un errore a non recuperarle.

Con qualche piccola modifica assumeranno tutt’altro aspetto e saranno utili, per esempio, per inserire le nostre tazzine da caffè.

Prendiamo una bottiglia, che sia dell’acqua o del latte, ed eliminiamo con un taglierino il collo.

Tagliamo una striscia verticale, larga circa 2 cm, fino a circa 5 cm dalla base. Con un ago o un punteruolo facciamo dei fori su tutto il bordo ad una distanza di 0,5 cm. Usiamo un filo di lana da uncinetto da passare attraverso i buchi, per proteggere i margini taglienti e dare un effetto del tutto particolare.

Infine, dipingiamo la superfice esterna o foderiamo con cuori o pois di stoffa.

Potremo anche dare vita ad un dispenser per uccellini in giardino o per i nostri animali domestici.

Avremo bisogno di 2 bottiglie, grandi o più piccole, ricaviamo un foro a metà, della stessa grandezza della circonferenza della bottiglia.

Eliminiamo il collo dell’altra, che andrà posizionata proprio nel buco appena fatto nella prima bottiglia, che dovrà stare distesa come base. Prima di eseguire questa operazione di assemblaggio, riempiamo la parte superiore di mangime o croccantini.

Cassettine

Usiamo invece le cassettine di plastica della frutta o verdura per realizzare una piccola scarpiera originale.

Prima cosa da fare è colorare con della vernice spray tutta la superfice, scegliendo il tono che desideriamo.

A seconda della grandezza, dovremo girare la cassetta sul lato più lungo, in modo da avere abbastanza spazio per le nostre scarpe.

Una volta che il tutto sarà asciutto, prendiamo delle piccole rotelle da montare sui 4 lati inferiori, nell’eventualità attacchiamo un’altra cassetta sopra per creare un altro ripiano.

In alternativa, utilizziamole per creare il nostro angolo verde in casa con un piccolo orto, foderiamo con un telo apposito, aggiungiamo la terra e seminiamo le nostre piante preferite.

Ecco, dunque, come riciclare e riutilizzare bottiglie e cassette di plastica che altrimenti andrebbero a finire nel cestino della spazzatura.

