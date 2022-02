Molti sottovalutano spesso la questione riguardante la sicurezza. Infatti, anche se non ci pensiamo, sono proprio i piccoli gesti quotidiani quelli che ci possono mettere in pericolo. Per fortuna però ci si può difendere grazie a una buona informazione: per questo oggi parliamo di cosa non è consono fare in determinate situazioni. Infatti, non tutti se ne rendono conto, ma potrebbe essere veramente deleterio assumere questo comportamento sia per la nostra incolumità che per quella di chi ci circonda. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

I comportamenti che non bisogna adottare sui mezzi di trasporto

Quando si è in transito e si è circondati solamente da persone sconosciute è meglio non abbassare la guardia. Questo soprattutto quando si è soli e non si può contare sull’aiuto di un viso familiare. Quindi, in queste circostanze, assolutamente è sconsigliabile addormentarsi, anche se si è molto stanchi. Infatti, non comprendere cosa succede intorno a noi potrebbe renderci vulnerabili e renderci incapaci di reagire. Potremmo inoltre essere vittime di furto senza accorgercene.

Non tutti se ne rendono conto, ma questo comportamento potrebbe mettere a rischio le nostre vite e quelle altrui

Però se si è in treno, in aereo o anche in metro c’è un atteggiamento che proprio va evitato: prendere le valigie altrui o lasciare le proprie incustodite. Infatti, senza saperlo potremmo essere coinvolti in atti illeciti o scatenare il panico. Queste regole sono ben note, ma molte volte le infrangiamo senza pensarci troppo. Infatti, soprattutto nei voli low cost, capita che dei passeggeri siano costretti a pagare un prezzo maggiorato perché non hanno rispettato le dimensioni, il peso o il numero di bagagli. Se noi abbiamo comprato un biglietto che ci permette di trasportarne di più, non dobbiamo farci prendere dal buon cuore e offrirsi di spacciare le valigie altrui come nostre.

Infatti, se non conosciamo bene il proprietario, non possiamo essere sicuri di cosa contengano. Sempre per lo stesso motivo non bisogna accettare di sorvegliare i trolley quando qualcuno va in bagno o va al bar. È meglio sempre ricordare che i proprietari devono portarli con sé. Rischieremo di passare per maleducati, però stiamo semplicemente rispettando dei protocolli per il benessere di tutti. Infatti, secondo il regolamento dell’ENAC tutti gli effetti personali dei viaggiatori devono rimanere nelle mani dei legittimi proprietari e non rimanere mai incustoditi.

