Tante volte nelle ricette trovate sul web, nei blog di cucina, si trova l’indicazione di aggiungere un po’ di bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio è una sostanza che viene usata molto frequentemente in casa. Non solo per fare da mangiare, ma soprattutto per pulire.

Infatti, ha delle proprietà che gli permettono di essere un ottimo sbiancante naturale per il bucato. Può essere usato per pulire la lavatrice e la lavastoviglie. Alcune persone usano il bicarbonato per liberare dai cattivi odori piumoni, cappotti e maglioni. A volte, lasciato agire sulle macchie, riesce ad essere un ottimo ingrediente naturale per pulire il piano cottura.

Pochi sanno a cosa serve mettere il bicarbonato nei dolci, però. In molti seguono la ricetta e si fidano di quello che facevano le nonne, le zie e le mamme. Ma è possibile che una sostanza sola possa fare così tante cose? Vedremo nel dettaglio che cosa comporta l’aggiunta di questa sostanza in un impasto sia di ricette dolci che ricette salate.

Pochi sanno a cosa serve mettere il bicarbonato nei dolci

Il bicarbonato di sodio, così come viene utilizzato per pulire l’interno di un’automobile, è usato per l’impasto in cucina. Ma a cosa serve il bicarbonato in un impasto? La risposta è semplice. Favorisce la lievitazione. Le sostanze all’interno del bicarbonato a contatto con l’acqua, con sostanze acide e con il calore, libera anidride carbonica. Questo processo chimico permette all’impasto di aumentare di volume.

Non solo, una piccola quantità di bicarbonato rende il dolce ancora più morbido. Ci sono diverse ricette che includono un cucchiaino di bicarbonato. Si parla di biscotti, di torte soffici, di muffin e di plumcake. Anche alcune ricette salate prevedono il bicarbonato, come la focaccia e la pizza.

Per queste sue proprietà il bicarbonato può essere un valido sostituto del lievito. Per 16 grammi di lievito chimico basterà mettere 6 grammi di bicarbonato. Questi vanno amalgamati nella farina, setacciati se si preferisce o se la ricetta lo richiede. Magari si può aggiungere un po’ di succo di limone.

Cosa succede mettendone troppo nei dolci

Abbiamo già detto che il bicarbonato nei dolci va bene, ma in piccole quantità. In primo luogo, bisogna tenere presente che è una sostanza che altera leggermente il gusto dell’impasto. Lo rende un po’ più aspro. In secondo luogo, occorre sapere che se se ne mette troppo può velocizzare la lievitazione e il tutto può collassare. La preparazione del dolce o della ricetta salata sarebbe irrimediabilmente rovinata.

