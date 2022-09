Le ricette semplici e veloci sono l’ideale per chi ha poco tempo per stare in cucina oppure per chi non ama cucinare. Ognuno di noi ha passioni e interessi diversi. Per alcuni può essere la cucina, sia nella preparazione di piatti sia nella pulizia. Per altri può essere, ad esempio, coltivare delle piante in casa, in giardino o in ufficio.

Quando si ha poco tempo a disposizione è importante trovare ricette veloci, ma comunque salutari. Il mese di settembre porta con sé la fine dell’estate e forse qualche giorno ancora per vacanze last minute. Tuttavia, ci sono anche molti prodotti di stagione da sfruttare. Per questo vedremo la ricetta per preparare funghi gratinati al forno veloci e leggeri. Il Ministero della Salute ci viene aiuto in questo con alcune regole da seguire per la raccolta, la sicurezza e cosa fare in caso di intossicazione.

I funghi sono un’ottima fonte di minerali, ma anche di vitamine del gruppo B. Grazie alla presenza di antiossidanti possono aiutare la circolazione del sangue, quindi prevenire le malattie cardiocircolatorie. Ricordiamo che una buona alimentazione può prevenire anche altri problemi, come la presenza di aria nella pancia.

Ricetta per preparare funghi gratinati al forno veloci e leggeri

Per prima cosa è utile sapere quali sono gli ingredienti da comprare al supermercato la prossima volta che si va a fare la spesa. Tuttavia, per questa ricetta gli ingredienti necessari sono pochi:

500 g di funghi;

200 g di pane raffermo;

olio extravergine di oliva;

prezzemolo;

sale;

pepe.

Si può scegliere la qualità di funghi che si preferisce. Per essere gratinati sono perfetti pleurotus, champignon e funghi porcini. Per prima cosa è bene ricordare che i funghi non vanno lavati sotto acqua corrente perché hanno la capacità di assorbirla. Allora, meglio tagliarli alla base e ripulirli con della semplice carta assorbente.

Poi grattugiare il pane raffermo, anche con l’aiuto di un mixer. Aggiungere un po’ di prezzemolo, olio, sale e pepe. Prendere una teglia rivestita con carta forno, appoggiare i funghi con la parte porosa verso l’alto. Condire con olio di oliva e sale. Infine, distribuire il pane e infornare a 200° per circa 15 minuti.

A seconda del forno utilizzato possono volerci 20 minuti o meno. Quindi, è importante controllare la cottura e toglierli appena si vede la doratura. Sono ottimi da servire ancora caldi, ma anche tiepidi sono buoni. Dipende dalle preferenze di una persona.

Le possibili alternative

Come in ogni ricetta, è possibile variare gli ingredienti a seconda dei propri gusti. Ad esempio, c’è chi usa l’aglio, il vino bianco per far saltare i funghi nella padella e insaporirli per bene prima di metterli in forno. Anche le erbe aromatiche sono argomento di discussione. Oltre al prezzemolo, vanno bene origano e timo.

