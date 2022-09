Quando si ha un’auto abbastanza sporca è il caso di lavarla. Ci si può recare nell’autolavaggio più vicino, forniti di tutti gli strumenti e di tutti i prodotti che servono. Oppure si può lavare l’auto nel proprio garage e nel proprio giardino. In questo modo si potrà risparmiare. È vero che ci sono prodotti costosi per il lavaggio dell’interno e dell’esterno di una macchina, ma anche prodotti più economici e ugualmente efficaci.

Dopo aver fatto controllare l’aria condizionata dell’auto, che si può caricare a casa se si hanno le giuste informazioni, è meglio pensare anche alla pulizia. Per questo motivo vedremo come lavare l’auto all’interno e all’esterno utilizzando prodotti naturali ed economici. Ingredienti naturali che sono sempre utili e possono servire anche nelle pulizie domestiche. È sempre opportuno avere un abitacolo pulito ed igienizzato per il proprio benessere e quello degli altri passeggeri. Così come è opportuno pulire bene all’esterno per fare bella figura quando ci si sposta in auto, magari per una gita fuori porta oppure per una vacanza dell’ultimo minuto.

Come lavare l’auto all’interno e all’esterno con prodotti naturali ed economici

Invece di scegliere sempre un trattamento di car detailing, molto costoso, è sufficiente prendere alcuni ingredienti naturali. Alcuni possono essere presenti in casa, dunque reperibili senza alcuna fatica. Uno dei metodi più ecologici ed economici che ci siano è l’utilizzo dell’olio d’oliva. Questo è l’ideale per sedili in pelle e per il parabrezza. Per la pelle potrebbero andare bene anche acqua e detersivo per piatti. Per il parabrezza, tuttavia, potrebbe essere efficace anche una miscela di acqua e bicarbonato di sodio da applicare sulle macchie.

Problemi con i tergicristalli? Basta usare della grafite, che si trova a 5 euro da un qualunque ferramenta. Per lucidare la carrozzeria, invece, basta un po’ d’acqua e una piccola quantità di sapone per le mani. Fanali sporchi? Allora la soluzione è acqua e dentifricio. Anche lo spazzolino da denti può aiutare per i punti più piccoli. Si rivela essere molto utile per la pulizia dei cerchioni e dei copricerchi. Naturale che la quantità di questi ingredienti deve essere minima.

Infine, un piccolo trucco per mantenere la guarnizione della portiera sempre morbida è usare il grasso animale. In particolare, la crema di sebo di cervo, usata periodicamente, può essere molto efficace. Mai sottovalutare questi aspetti della propria auto.

Un consiglio per prevenire i cattivi odori all’interno

Dopo essere in regola con il pagamento del bollo auto, con la revisione e tutto quello che riguarda un’automobile, ecco un piccolo consiglio. Questo per rendere la propria auto del tutto perfetta. Il consiglio consiste nel mettere un sacchettino con chicchi di caffè nell’abitacolo per assorbire l’umidità e il cattivo odore. Una soluzione semplicissima e conveniente.

