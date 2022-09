Sappiamo bene che la moda degli ultimi anni è quella di avere sopracciglia spesse, ben definite e con effetto laminazione. C’è chi ricorre periodicamente al trattamento della laminazione vera e propria e chi cerca di ricrearlo a casa col make-up, usando prodotti per fissare le sopracciglia e avere un effetto pelo più naturale possibile. Invece di usare prodotti specifici, spesso costosi e che durano poco, possiamo ricreare lo stesso effetto con prodotti da supermercato, che verosimilmente abbiamo già a casa.

Sopracciglia come tatuate

Se il nostro obiettivo è avere sopracciglia ben pettinate in stile laminazione e brow lifting, la soluzione più a basso costo di tutte è senza dubbio usare una normalissima saponetta. Prendiamo un vecchio scovolino per mascara, inumidiamolo e strofiniamolo su una saponetta. Dopodiché, spazzoliamo le nostre sopracciglia verso l’alto o seguendo la forma che preferiamo e lasciamo che asciughi. Questo effetto saponato sarà molto simile al risultato post-laminazione professionale. Se l’idea di avere il sapone secco sulle sopracciglia non ci fa impazzire, esistono altre tecniche che sicuramente sono più alla portata di tutti.

Cosa usare per fissare le sopracciglia e ottenere un effetto laminazione

Invece della saponetta, muniamoci di prodotti per capelli, quali gel e cera. Invece di usare questi prodotti per fissare e dare forma al nostro ciuffo o ai nostri ricci, usiamoli per tenere ben separati i peli delle nostre sopracciglia e farle sembrare più folte e spesse. Non lasceranno grumi e le nostre sopracciglia rimarranno in posizione tutto il giorno. Una volta stabilità la forma, abbiamo diverse strade da percorrere. Possiamo usare una normale matita per sopracciglia e riempire i buchi per definire ulteriormente, usare un ombretto e applicarlo per uniformare il tratto con un pennellino a punta sottile, oppure ancora, procurarci un bell’eyeliner marrone (o del colore delle nostre sopracciglia).

Risultato perfetto con un solo prodotto

L’eyeliner ha un pennello molto sottile, che è l’ideale per ricreare l’effetto pelo sulle nostre sopracciglia. Dovremo solo fare attenzione a scegliere un colore non troppo scuro e intenso, perché se sarà troppo carico, l’effetto non sarà naturale. Scarichiamo l’eccesso di prodotto sulla mano e cominciamo e disegnare pelo per pelo le nostre sopracciglia. Queste tecniche sono tutte valide prese singolarmente, ma ancora di più se messe insieme. Potremo dire addio a sopracciglia disordinate e diradate, perché cera e gel le terranno al loro posto e il make-up farà il resto (il trucco, d’altronde, ci torna utile anche per nascondere i pori dilatati sul viso). La laminazione potrà attendere, perché adesso sappiamo cosa usare per fissare le sopracciglia e dar loro un aspetto curato, anche senza spendere un capitale.

Lettura consigliata

Per le unghie dei piedi che si sfaldano o non crescono proviamo questo rimedio