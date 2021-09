Scegliere i prodotti migliori quando siamo al supermercato non è sempre facile. La gamma è davvero ampia e ci ritroviamo di fronte a scaffali e cesti pieni di tutto e di più. Spesso gli alimenti più buoni sono quelli che evitiamo e non consideriamo. Come questo pesce gustosissimo e super nutriente ideale per bambini e anziani.

Nel caso della frutta è possibile riconoscere la genuinità grazie a un elemento distintivo che vediamo solitamente appiccicato alla buccia delle mele. Molte volte, magari, avremo pensato a cosa potesse servire, ma non lo abbiamo mai capito. Parliamo del bollino adesivo.

Un prodotto buono e salutare, se lo sappiamo scegliere

Tutta la frutta fa bene e i casi in cui la si sconsiglia sono estremamente rari. Ma come possiamo capire quando la frutta è davvero sana e naturale? Semplice, ce lo dice il bollino. È proprio ciò a cui prestare attenzione quando ci aggiriamo tra le corsie del supermercato per scegliere un prodotto di qualità.

Pochi sanno a cosa serve il bollino sulle mele ma è importantissimo per questa funzione

Quando scegliamo una mela o una banana, noteremo incollata sulla buccia un’apposita etichetta con codice a barre e una serie di numeri. È proprio questo codice numerico che dobbiamo prendere in considerazione per valutare un frutto.

Il cosiddetto codice PLU (Price Look Up) ci informa sul metodo di coltivazione adottato per il frutto che abbiamo tra le mani. Ecco come funziona.

Se sull’adesivo ci sono quattro cifre, significa che chi lo ha coltivato ha probabilmente utilizzato un metodo convenzionale. In questo caso, non possiamo escludere l’uso di pesticidi o fertilizzanti. Ricordiamo che le cifre sono diverse per ciascuna tipologia di frutto e servono a identificarlo.

Quando sul bollino le cifre sono cinque e la prima è un 8, invece, dovremmo pensare che ciò che teniamo in mano è un OGM (organismo geneticamente modificato). Si tratta di prodotti che hanno subito procedimenti che ne hanno modificato il patrimonio genetico.

La frutta biologica

I prodotti più naturali sono quelli provenienti dall’agricoltura biologica. Il codice PLU a loro riservato presenta come prima cifra il 9. Se desideriamo un frutto che non ha subito trattamenti particolari, dovremmo orientarci verso questa scelta. Pochi sanno a cosa serve il bollino sulle mele ma è importantissimo per questa funzione. Ecco invece un frutto davvero benefico per la cura della pelle.