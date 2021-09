Il potere nutritivo di alcuni alimenti che spesso ignoriamo è davvero sorprendente. Anche in semplicissimi muffin casalinghi possiamo fare scorta di fibre e antiossidanti, basta scegliere i giusti ingredienti.

Quando andiamo a fare spesa, ci imbattiamo in tanti prodotti di genere diverso. Alcuni sono famosi e gettonati, altri poco noti alla massa. Molte volte, però, sono proprio gli alimenti che non prendiamo in considerazione a rivelarsi i più benefici per la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ad esempio, se dovessimo indicare un prodotto ricco di sostanze nutritive, non potremmo di certo non fare riferimento al pesce. Per tutti i vantaggi che apporta al nostro organismo è certamente consigliato nella maggior parte delle diete. Oggi, infatti, parleremo di una specie di pesce che troppo spesso non si considera, sbagliando.

Pochissimi al supermercato comprano questo pesce gustosissimo e super nutriente ideale per bambini e anziani

Nei nostri mari nuota un pesce estremamente ricco di sostanze utili all’organismo, ma di cui forse non tutti ne conoscono l’esistenza. Si tratta del sarago. Facciamo subito chiarezza su come distinguerlo al mercato o in pescheria.

Vi sono diverse specie di questo pesce d’acqua salata, ma la più comune in Italia è il sarago maggiore. Chiamato anche sarago reale è un animale di medie dimensioni, dato che gli esemplari più grossi arriverebbero a una lunghezza di circa 40 cm. Lo si riconosce per i lineamenti tondeggianti e le scaglie argentate, ma ancor di più per la tipica macchiolina scura in prossimità della coda.

Una fonte incredibile di proteine, sali minerali e tanto altro

I motivi per cui dovremmo mangiare il sarago sono tanti. Innanzitutto, contiene proteine e sali minerali in abbondanza, su tutti il potassio, utile per regolare la pressione e mantenere in salute il cuore. Non mancano nemmeno fosforo, sodio e calcio. Da sottolineare anche il buon apporto di vitamine, tra cui la B3, che favorisce la digestione e fa da scudo protettivo alla pelle.

Anche se in pochissimi al supermercato comprano questo pesce gustosissimo e super nutriente ideale per bambini e anziani. Grazie al contenuto di grassi e sali minerali, infatti, è indicato nelle diete ricostituenti. E non scordiamoci che, come i suoi simili, abbonda di Omega 3.

Una ricetta sana per gustare al meglio questo pesce

Se abbiamo dei dubbi in cucina una volta acquistata la carne di sarago, questa ricetta ci schiarirà le idee. Realizzeremo un delizioso piatto di pesce alla mediterranea. Ecco gli ingredienti per 4 porzioni:

4 saraghi;

250 gr di pomodorini;

2 limoni;

olio extravergine di oliva a piacere;

pepe e sale q.b.

erbe aromatiche.

Puliamo i saraghi, levando le squame con un coltello e passandoli sotto l’acqua corrente. Apriamo bene il ventre togliendo le interiora, per inserirci il condimento. Versiamo l’olio con pepe, sale ed erbe aromatiche in una bacinella. Quindi, con un pennello, distribuiamo la soluzione dentro e fuori dal pesce.

Prepariamo una teglia con carta da forno dove adagiare il sarago. Mettiamo il limone a fette e i pomodorini tagliati nel ventre e attorno al pesce. Inforniamo tutto per 20 minuti a 180°. Terminata la cottura, siamo pronti per gustare il nostro magnifico sarago alla mediterranea!