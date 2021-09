I mesi di solleone hanno messo a dura prova la nostra pelle, sottoponendola al calore delle giornate estive. Se da un lato abbiamo acquisito la tipica doratura che ci rende più attraenti, dall’altro un’esposizione prolungata potrebbe portare con sé spiacevoli conseguenze. Nessuno, infatti, vorrebbe vedere sul proprio corpo la classica spellatura scomoda e antiestetica che ci lascia in regalo il sole di agosto.

La nostra pelle merita sempre il meglio e il nostro compito è quello di trattarla nel migliore dei modi. Sul mercato esistono ormai da tempo diverse creme e prodotti dalla dubbia efficacia e poco sicuri. Per ottenere risultati ottimali e avere una pelle levigata a prova di bacio potremmo provare a rivolgerci alla natura. Le soluzioni biologiche sono, a volte, le migliori da adottare e spesso apportano benefici a tutto il corpo. In più, possono essere veramente economiche e lasciare un gradevole profumo dopo l’uso. In questo articolo proporremo, quindi, un rimedio della nonna per avere una pelle nutrita e levigata.

Si tratta di un alimento dalle mille proprietà nutritive e che troviamo sulle tavole anche questo mese. I benefici che apporta sono davvero tanti e ci basterà preparare qualche semplice scrub per sfruttarlo al meglio. Pochi conoscono il potere sulla pelle di questo frutto di settembre dolce e nutriente che revitalizza la cute. Ecco di cosa si tratta e come utilizzarlo.

Un alimento che fa bene dentro e fuori

Tutta la frutta fa bene al nostro organismo e solo in alcuni casi eccezionali ci si sentirebbe di sconsigliarla. A volte, purtroppo, si è restii a consumarla sin da piccoli, perché proprio non si riesce a farsela piacere. Alcuni frutti sono, però, davvero gustosi e sanno unire alla dolcezza delle incredibili proprietà benefiche.

Uno su tutti il delizioso fico. È ricco di sali minerali come il potassio, che regola la pressione del sangue. Il suo consistente apporto di fibre, poi, favorisce il corretto funzionamento dell’intestino e il mantenimento del peso forma. Ricordiamo, però, che ci sono casi in cui questo frutto viene sconsigliato, come, ad esempio, i soggetti con problemi a cistifellea e reni e chi soffre d’asma.

Pochi conoscono il potere sulla pelle di questo frutto di settembre dolce e nutriente

I fichi, però, non sono solo ottimi da mangiare. Infatti, combinando questo alimento, possiamo ottenere delle creme emollienti ed esfolianti, che ridaranno vitalità alla cute messa a dura prova dai raggi solari.

Il segreto sta nella polpa. Per ottenere uno scrub ammorbidente e anti-età ci basterà schiacciarla e mescolarla con dell’olio di mandorle dolci. Distribuiamo un po’ della crema ottenuta sul viso e sul corpo e lasciamo agire. In alternativa, potremmo realizzare un impacco per donare lucentezza alla pelle. In questo caso dovremmo mischiare la polpa allo yogurt bianco. Perfetto per porre fine alla tremenda spellatura.