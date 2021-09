Nel guardaroba di ognuno di noi non manca mai un capo di colore rosso. Non solo, chi è che non ha nella propria pochette per trucchi un rossetto o un lip gloss rosso fuoco? Spesso, però, tendiamo ad utilizzare sempre abiti o trucchi poco vistosi, sia per paura di eccedere sia perché non sappiamo come abbinare quelli più “eccentrici”. Fra i colori eccentrici senza ombra di dubbio il rosso non passa mai di moda, ma sappiamo come esaltarlo al meglio sul nostro corpo?

Sfatiamo alcune dicerie

“Il rosso mi rende aggressiva e troppo provocante”. Chi afferma ciò, forse ha visto troppi film con protagoniste stile Jessica Rabbit. Qualsiasi cosa può farci sembrare volgari se non indossate nel modo giusto. Evitare spacchi esagerati e scollature vertiginose sicuramente è la prima cosa a cui porre attenzione. Per il resto colori accesi, come il rosso, illumineranno la nostra pelle e il nostro sguardo rendendoci solari e per niente aggressive.

“Se ho le labbra screpolate il rosso esalta più la screpolatura”. In questo caso non c’entra nulla il colore. Anzi, spesso si fa l’errore, in presenza di labbra secche, di mettere lucidalabbra con la convinzione che questo le aiuti a idratarsi. Nulla di più sbagliato! Indipendentemente dal colore, in questi casi, è sempre meglio optare per un rossetto cremoso che idraterà in profondità le labbra e le renderà favolosamente morbide. Delle vere e proprie labbra da baciare!

È arrivato il momento di dire come possiamo sfoggiare nel migliore dei modi questo colore che esalterà ancora di più la nostra femminilità. Che si parli di abito o di rossetto, come prima cosa bisogna porre attenzione al colore del nostro incarnato:

se siamo bionde e di carnagione chiara, colori troppo scuri ci renderebbero volgari dando l’effetto “Morticia”. Optare per un rosso aranciato più vivace è sicuramente la scelta più azzeccata;

se siamo more, invece, meglio far ricadere la propria scelta su colori più scuri come ad esempio il bordeaux;

chi ha il incarnato scuro e capelli neri può osare! Qualsiasi tipo di tonalità starà bene e risalterà al meglio ogni nostra sfaccettatura.

Non si è parlato di coloro che hanno i capelli rosso chiaro/ramato perché l’effetto “mimetizzazione” non va proprio bene. Inoltre, con abiti rossi è opportuno evitare colori come il bianco, il verde acceso, l’azzurro. Questi colori potrebbero rendere il nostro look stile “arlecchino” e ridicolizzarlo.