Per una corretta igiene intima il detergente è molto importante. Soprattutto se si è donne, occorre fare particolare attenzione e scegliere il detergente adatto.

Oggi con i Consulenti di ProiezionidiBorsa spiegheremo ai Lettori e alle Lettrici, come scegliere tra i moltissimi detergenti intimi presenti sul mercato, quello adatto alle proprie esigenze.

Pochi conoscono questo detergente intimo senza sapere che è il migliore e commettono lo stesso grave errore.

pH intimo

Non tutti i detergenti intimi sono uguali e non tutte le persone hanno lo stesso pH intimo, fondamentale per difendersi dalla proliferazione dei batteri.

Il pH, dunque, altro non è se non un sistema di autoprotezione del nostro organismo.

Il pH intimo cambia a seconda dell’età di ciascun individuo e dei relativi mutamenti ormonali e a seconda di altri fattori come stress, stili di vita o eventuali infiammazioni o irritazioni intime.

Per cui per mantenere una buona igiene intima è fondamentale conoscere il valore del proprio pH e scegliere il detergente intimo adatto.

Il pH può essere neutro, acido o alcalino.

Il pH è neutro quando il suo valore è di 7. È acido quando il suo valore è ricompreso tra 0 e 6. Mentre è alcanico o basico quando il suo valore è ricompreso tra 8 e 14.

Generalmente il pH intimo è neutro fino all’età della pubertà e di regola anche in menopausa.

È, invece, acido nell’età fertile e durante la gravidanza.

Per sapere quindi qual è il detergente intimo migliore per noi dobbiamo considerare questi valori e scegliere di conseguenza.

Una volta fatta questa breve premessa, cerchiamo di capire l’errore che quasi tutti commettono nell’acquistare il detergente intimo.

L’errore comune a moltissime persone riguarda la scelta del detergente intimo.

Quasi sempre tutti i membri di una famiglia usano indistintamente lo stesso detergente intimo, senza considerare il diverso pH di ciascuno.

Per cui il miglior detergente intimo è quello che rispetta il proprio pH che cambia nel corso della vita.

Il consiglio, pertanto, è quello di prestare attenzione nella scelta del prodotto per l’igiene intima e di non usare indistintamente un unico detergente per tutti i membri della famiglia.

Si consiglia anche di usare asciugamani per il bidet diversi come spiegato in questo articolo dal titolo il sistema ad altissimo potere germicida che solo pochi conoscono che profuma di montagna e smacchia la biancheria.