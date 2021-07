L’assicurazione auto è una delle principali voci di costo per mantenere il nostro automezzo; la spesa media annua per la sola RCA è pari a poco meno di 400 € ad autoveicolo (dati IVASS), ma sale fino a circa 590 € se includiamo altre coperture assicurative accessorie. Questi valori medi sono assai lontani dai picchi che si registrano in alcune regioni che possono giungere a 2,5 volte i valori indicati. È possibile risparmiare e far valere di più il proprio stipendio?

La risposta è positiva applicando un trucco che pochi utilizzano per risparmiare sull’assicurazione auto.

Le assicurazioni definiscono i preventivi per la RCA sulla base di queste variabili: anni di esperienza al volante, l’età, la città in cui si vive, il sesso del guidatore e la guida multipla (più persone guidano la stessa auto) il tasso di incidentalità (quanti incidenti si sono fatti negli ultimi 5 anni). Tali variabili sono oggettive e non modificabili, per il resto proviamo ad applicare un trucco.

Il nostro punto di partenza

L’assicurazione, che copre la nostra auto, invia il preventivo di rinnovo, normalmente, un mese prima della scadenza, unitamente all’attestato di rischio. Tale invio, di solito avviene via mail. Ricevuto il preventivo procediamo prima di tutto interrogando il mercato nel suo complesso accedendo al portale tuopreventivatore.it, un servizio pubblico offerto dall’IVASS (Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni). Basta registrarsi inserendo i dati richiesti si otterranno una serie di preventivi vincolanti per le compagnie per 60 giorni.

Una volta ricevuti i preventivi selezioniamo i 3 più convenienti; andiamo sul loro sito internet e richiediamo direttamente in quella sede un preventivo (di solito differiscono significativamente dai risultati che vengono fuori dal sito).

Ricordiamoci di confrontare sempre i massimali previsti dall’assicurazione, ovvero l’importo massimo che viene coperto in caso di sinistro; verifichiamo se è presente la clausola relativa allo scoperto di franchigia, ovvero la parte di risarcimento che grava sull’assicurato in caso di incidente. Un preventivo che prevede tale clausola va di regola scartato.

Procediamo ad applicare un trucco che pochi utilizzano per risparmiare sull’assicurazione auto

Ottenuti i preventivi diretti ed a massimali analoghi o equiparabili iniziamo la fase della trattativa, che prevede di mettere in concorrenza le 3 compagnie più economiche e la propria. Si può lavorare sia via mail che via telefono. Nel caso della propria compagnia conviene fare una telefonata al servizio clienti, esordendo sulla loro validità e sul fatto che ci si trova bene, ma evidenziando che l’assicurazione X fatto un preventivo migliore e se è possibile fare di meglio. Di solito si riceverà una proposta di sconto. Poi contattare l’assicurazione X e dire lo stesso della Y; fare lo stesso con tutte e quattro assicurazioni.

Alla fine, disporremo di quattro preventivi migliorati. Procediamo a confermare il più conveniente.

Applicando un trucco che pochi utilizzano per risparmiare sull’assicurazione auto abbiamo ottenuto un risparmio che può andare dal 10 al 25% del preventivo iniziale.