Anche se il lockdown è finito da tempo ed abbiamo ripreso in mano la nostra quotidianità, dobbiamo comunque prestare attenzione, continuare a indossare la mascherina e disinfettare le mani ogni qual volta è necessario. Lavare costantemente le mani quando si esce per andare al lavoro, al supermercato o in palestra è importante. Tuttavia, in molti avranno sicuramente notato che la pelle e le unghie risentono molto di un loro uso troppo frequente. La pelle può presentare piccole crepe, unghie deboli e polpastrelli duri e screpolati.

Ecco perché basta una banana per idratare le mani rinsecchite dall’uso dei disinfettanti

Tra le soluzioni naturali possiamo utilizzare un buonissimo frutto: la banana. È sana, nutriente e fa molto bene anche alla pelle. La sua polpa ha proprietà emollienti che rendono la pelle morbida al tatto e vellutata. Nutre la pelle e le dà tono e lucentezza.

Impacco con la polpa e il miele

Schiacciare la polpa di una banana matura con l’aiuto di una forchetta e aggiungere un cucchiaio di miele. Procurarsi due guanti monouso e mettere all’interno la soluzione ottenuta. Indossare i guanti e massaggiare delicatamente per una ventina di minuti. Trascorso questo tempo, toglierli e sciacquare le mani: saranno finalmente delle mani morbidissime. Basta una banana per idratare le mani rinsecchite dall’uso dei disinfettanti, ma possiamo accostarla anche ad un altro ingrediente che siamo soliti usare in cucina.

Massaggio con olio di oliva e banana

Banana e olio di oliva assieme aiutano a rendere la pelle tonica e idratata. Questo trattamento farà molto bene anche alle unghie, specialmente nel caso in cui siano troppe morbide e tendano a sfaldarsi. Procurarsi metà banana, schiacciarla con una forchetta e aggiungere un filo di olio di oliva. Amalgamare le due soluzioni e massaggiare delicatamente le mani con il composto ottenuto facendo dei movimenti circolari e continui. In questo modo la pelle assorbirà il prodotto, e si effettuerà una piccola azione esfoliante eliminando le cellule morte e le pellicine superflue.