“Siamo figli delle stelle” recitava un celebre canzone di Alan Sorrenti. E per alcuni di noi è un vero e proprio insegnamento di vita. Chi crede nell’oroscopo e nelle congiunzioni astrali sa bene che il carattere e la personalità di ognuno di noi sono influenzati dal segno zodiacale. In alcuni casi è un bene. Ad esempio questi segni zodiacali sono i più coraggiosi in assoluto. Per altre persone è un male e la loro data di nascita si riflette sulla difficoltà ad avere relazioni stabili. Ma tra tutti i segni dello zodiaco ce ne sono alcuni che dovremmo sempre evitare. Pochi lo sanno ma questi segni zodiacali sono i più cattivi in assoluto secondo l’oroscopo. Dunque, è il momento di vedere quali sono e di scoprire se c’è anche il nostro in questa lista. Magari potremmo capire il perché di molti dei nostri comportamenti.

A guidare la speciale classifica dei segni più cattivi troviamo lo Scorpione. Gli Scorpione sono estremamente gelosi e hanno grandi difficoltà a perdonare qualcuno. In più, in una discussione vogliono avere sempre l’ultima parola. Ma non è la loro cocciutaggine a renderli “pericolosi”. Bensì il loro amore per la vendetta e la loro memoria da elefante nel ricordare i torti subiti.

Attenzione anche ai nati sotto il segno del Cancro. I Cancro sono persone dalla grandissima sensibilità e in grado di provare sentimenti davvero profondi. Ma spesso questo loro tratto è un’arma a doppio taglio. Mai ferirli nell’animo. Possono diventare decisamente cattivi e probabilmente non si fermeranno davanti a nulla.

Se ne abbiamo la possibilità dovremmo prendere con le pinze anche gli Ariete. Sono molto cocciuti, spesso nervosi e hanno grandi difficoltà a provare empatia per gli altri. Magari non ci faranno male come Scorpione e Cancro ma molto probabilmente sapranno come umiliarci con l’indifferenza.

Attenzione a Capricorno e Vergine

I Capricorno sono persone da trattare con le dovute precauzioni. Tra i segni zodiacali sono forse i più razionali in assoluto e cercano di avere sempre tutto sotto controllo. E se siamo tra coloro che disturbano questo equilibrio dovremmo metterci al riparo. Il Capricorno farà di tutto per riprendere in mano la situazione, anche ricorrere a cattiverie e metodi scorretti.

Altro segno potenzialmente tanto pericoloso è la Vergine. I Vergine sono spesso freddi e calcolatori e prima di agire tendono a pianificare. Se stanno pianificando una vendetta è meglio fuggire. Molto probabilmente saranno spietati e non ammetteranno repliche.

Approfondimento

