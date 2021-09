Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine di settembre e l’inizio di ottobre, mese che per molti significa rientro completo nella routine invernale. Per tanti ma non per tutti. Secondo le stelle ottobre 2021 potrebbe portare importanti novità professionali nella vita di alcuni di noi. L’oroscopo è abbastanza chiaro al riguardo: per questi 5 fortunatissimi segni zodiacali ottobre sarà il mese della svolta lavorativa. Alcuni potrebbero trovare l’impiego dei loro sogni. Altri potrebbero guadagnare consensi e fare decisivi passi avanti nella carriera. Andiamo a scoprire quali sono i segni fortunati e cerchiamo di capire come potrebbe cambiare la loro vita.

Grandi novità in campo professionale sono attese per i nati sotto il segno dei Gemelli. Soprattutto negli ultimi giorni del mese. Chi è senza un impiego fisso potrebbe trovare la stabilità lavorativa e un contratto a lungo termine. Chi ha già una carriera avviata è destinato a fare un passo importante verso la vetta. I Gemelli potrebbero trovare difficoltà a inizio ottobre ma la loro professionalità e perseveranza li porterà a raggiungere grandi traguardi.

Per i Bilancia saranno decisive le prime tre settimane di ottobre. Venere nel segno stimolerà i cambiamenti sia a livello economico che professionale. I Bilancia che non sono soddisfatti del loro attuale impiego potrebbero decidere di cambiare. E molto probabilmente sarà una svolta positiva, sia a livello di prestigio che di status economico. Attenzione però a non cedere all’imprudenza. Potrebbero arrivare anche proposte poco serie che vanno valutate con estrema cautela.

Ottime notizie anche per gli Scorpione. I nati sotto questo segno sono tra i più coraggiosi dello zodiaco e a ottobre troveranno pane per i loro denti. Davanti a loro si presenteranno ottime opportunità di crescita professionale e occasioni per sperimentare nuovi impieghi. Se la soddisfazione per il lavoro attuale è poca, questo è il momento giusto per cambiare. Chi è senza lavoro potrebbe iniziarne uno proprio nel prossimo mese.

Grandi novità per Capricorno e Acquario

Scatti professionali importanti per i Capricorno. Grazie alla loro serietà e alla loro professionalità, i Capricorno otterranno sempre maggiori consensi e probabilmente una promozione. Il tutto accompagnato da una possibile crescita a livello di retribuzione.

Decisamente positive anche le prospettive per gli Acquario. Ai nati sotto questo segno verranno finalmente riconosciute le indubbie doti di creatività e la bontà delle idee. E il riconoscimento potrebbe essere sia a livello di status professionale che di stipendio.

