Negli ultimi giorni abbiamo imparato che molto spesso il segno zodiacale è strettamente legato al carattere di una persona. Alcuni segni sono davvero inaffidabili e dovremmo sempre starne alla larga. Altri, invece, fanno del coraggio e del bisogno di avventura il proprio tratto distintivo. Oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di loro: dei segni che non conoscono la paura. Quindi controlliamo se ci siamo anche noi tra i segni zodiacali più coraggiosi in assoluto. Dalle stelle potremo trovare una forza che non pensavamo nemmeno di avere. Ecco la classifica dei 5 più temerari e, sorpresa delle sorprese, non c’è il Leone in testa.

Secondo le stelle il segno più coraggioso in assoluto è il Capricorno. I nati tra il 22 dicembre e il 20 gennaio non hanno paura dei rischi e non indietreggiano mai davanti a una scelta difficile. Questo non significa che siano degli incoscienti. Sono dei grandi lavoratori e sanno bene che anche se sbaglieranno sapranno impegnarsi per rimediare.

Sul secondo gradino del podio troviamo lo Scorpione. Gli Scorpione amano il rischio e vedono ogni novità come un’opportunità per crescere. A muoverli è l’istinto e se siamo timorosi per natura un buon consiglio è quello di farsi uno Scorpione come amico. Ci guiderà verso l’ignoto.

Al terzo posto troviamo, finalmente, il Leone. E se nello zodiaco c’è un segno che assomiglia al suo animale guida è proprio il Leone. I nati sotto questo segno devono affermare il loro coraggio davanti agli altri. Se si trovano in gruppo non esiteranno a dimostrare la loro forza e a prendere decisioni rischiose. Se invece si trovano a dover scegliere da soli tendono spesso alla pigrizia e alla calma.

Ariete e Sagittario

Nessuna paura anche per i nati sotto i segni dell’Ariete e del Sagittario. Gli Ariete sono esploratori per natura e non hanno timore di mettersi in situazioni altamente rischiose. In più sono estremamente competitivi e spesso vogliono dimostrare di essere più coraggiosi degli altri. Unica nota negativa l’impulsività del loro carattere che spesso li porta a essere avventati.

Molto diverso il coraggio dei Sagittario. I nati tra il 22 novembre e il 21 dicembre sono ottimisti per natura e vedono in ogni rischio un’opportunità. Amano l’avventura e il viaggio, e sono sempre pronti a partire. Difficile stare al passo con loro ma se ci riusciamo potremo superare anche le nostre paure più profonde.

