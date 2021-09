Le piante hanno la capacità di abbellire qualsiasi ambiente. Casa e balcone acquistano un nuovo splendore grazie alle piante. Ed il giardino brilla di luce propria grazie ai fiori.

Grazie ad un precedente consiglio si era scoperta la magnifica pianta perenne perfetta per impreziosire casa e giardino. Il suo colore indimenticabile ha colpito tutti i vicini.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma se si parla dei posti in cui si vive la quotidianità, come si possono scegliere le giuste piante? Magari che riescano anche a dare un po’ di energia positiva?

Questa volta si potranno scoprire delle piante preziose che si crede possano portare fortuna e successo.

Queste magnifiche piante ornamentali portano molta fortuna e tanto successo nella vita quotidiana

Quando si arreda una casa si vuole sempre dare il giusto tocco di verde. Quindi non si rinuncia mai a fiori o piante. Entrambi sono accessori importanti per la bellezza dell’abitazione.

Solo pochi sanno come arredare casa spendendo poco e senza rinunciare al buon gusto. E molto spesso le piante possono fare la maggior parte del lavoro.

Esiste, poi, un’antichissima arte orientale, il feng shui, che collega l’armonia degli ambienti di casa al raggiungimento della tranquillità interiore. E ovviamente questo stato d’animo si rifletterà anche negli arredamenti e negli oggetti che decidiamo di posizionare all’interno della casa.

Si pensa che alcune piante ornamentali molto comuni siano in grado di canalizzare le energie positive. La giusta pianta posizionata nel posto perfetto potrebbe dare molti benefici. Secondo quest’arte, infatti, queste magnifiche piante ornamentali portano molta fortuna e tanto successo nella vita quotidiana. Sia in quella personale che in quella lavorativa.

Ma quali sono le migliori da scegliere per avere armonia e serenità?

Piante per la fortuna e per scacciare le energie negative

Quando si cercano pace e tranquillità, le piante potrebbero essere una soluzione, secondo il feng shui. Soprattutto se stiamo vivendo un periodo difficile.

In questo caso l’arte del feng shui consiglierebbe una comunissima pianta di basilico. Ma sarebbe fondamentale metterla in un punto della casa rivolto verso nord.

In questo modo, dovrebbe essere fonte di energie positive che potrebbero migliorare subito lo stato d’animo.

Inoltre, si potrà abbinare ad una sansevieria che pare allontani le energie negative che potrebbero indebolire mente e corpo.

Piante per il successo

Il lavoro è molto spesso alla base della vita quotidiana e grazie ad esso si ottiene successo nella vita. Ma anche il successo nelle relazioni personali è importante per essere felici e rilassati.

Secondo l’arte del feng shui, per fare il pieno di energie positive si potrebbe ricorrere al comune ficus, alle palme oppure all’albero di giada.

Sembra che sia importante posizionarle in un punto della casa rivolto ad est o sud. Ma se ne potrebbero anche posizionare due diverse, nei due punti importanti, per ottenere quest’energia positiva.

Infine, se si pensa al successo economico, si potrebbe ricorrere al bambù, alla pachira o al pothos. Sono considerate come le “piante dei soldi” nell’arte feng shui. E sarebbe fondamentale metterle in un punto a sud-est o ad ovest.