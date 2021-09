Spesso e volentieri ci si concentra molto sulla crema viso. E quindi mattina e sera si usano le creme idratanti antirughe. Stessa cosa vale per la crema corpo o l’olio, a seconda della sensazione che si vuole lasciare sul corpo. Però poche sanno che il collo invecchia prima, ma non se usiamo una crema antirughe specifica che andrà a rassodare la zona décolleté e collo.

Quando ci si prende cura del corpo bisogna farlo però in modo saggio e soprattutto uniforme. Cosa significa? Significa che non si possono usare solo le creme idratanti antirughe sul viso e non sul collo, sennò il contrasto sarà visibile. Un errore che spesso viene fatto è quando si usa la chirurgia plastica. Quando il viso è completamente tirato senza una ruga, poi il collo invece è calante e per niente sodo. Ecco evitiamo dunque di creare questa situazione abbastanza spiazzante e prendiamoci cura del nostro collo e del nostro décolleté con delle creme che lo rassodano.

Oltre alla crema ci sarebbero anche gli esercizi

In realtà oltre a varie creme che possiamo usare, tra poco ne vedremo alcune, possiamo anche fare degli esercizi per tonificare la zona collo. I movimenti da fare sono tantissimi e molto vari. Per alcuni bisogna fare finta ad esempio di masticare, oppure per altri serve solo massaggiare il collo con dei movimenti specifici. Insomma la cosa perfetta da fare sarebbe usare una crema antirughe collo più esercizi per tonificare.

Il collo tende ad invecchiare prima, motivo per cui anche quando si è giovani è necessario includerlo nella nostra pulizia del viso quotidiana. E non fermarsi alla guance. Da giovani possiamo tranquillamente usare la stessa crema idratante del viso, quando si inizia a crescere invece scegliamo delle creme specifiche per quelle zone.

Alcuni marchi che realizzano creme per il collo

Uno dei marchi più famosi e sensazionali sulla pelle è La Mer, brand di cosmesi che realizza dei prodotti unici. E anche questa volta ha realizzato un balsamo concentrato Miracle Broth che stimola il ripristino naturale della pelle del collo e del décolleté. Altro marchio è Sisley Paris che ha creato una crema che appaga le necessità specifiche di chi vuole rassodare e rimodellare il collo appesantito con l’età. Clarins ha realizzato invece la crema extra-firming collo e décolleté con effetto lifting rimodellante e levigante.

