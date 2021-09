La sana alimentazione ci permette di vivere bene e a lungo. Siamo attenti a seguire una dieta variegata. Che ci permetta di fare il pieno di proprietà nutritive.

Conosciamo già questo squisito ortaggio perfetto per fare scorta di ferro. Impreziosirà sicuramente la nostra tavola, anche d’inverno.

Ma sappiamo che alcuni cibi potrebbero ridurre il rischio di infarto? Sembra incredibile ma molti di noi non assumono abbastanza omega 3. E questo potrebbe dare molti problemi al nostro cuore.

Grazie a questo articolo riscopriremo un pesce spesso sottovalutato. Ma che faremo tornare di nuovo sulle nostre tavole.

Pochi lo mangiano ma questo pesce ricco di omega 3 potrebbe ridurre il rischio d’infarto

Nel periodo estivo non ci facciamo mancare qualche gustoso piatto di pesce. Queste pietanze ci fanno apprezzare meglio il fatto di essere in vacanza.

Ma ovviamente tendiamo a preferire fritture di pesce. Totani e gamberi non mancano mai e non rinunciamo ad una buona paranza. Tuttavia pochi sanno che abbiamo bisogno di tutt’altro tipo di pesce.

Circa il 60% del nostro cervello è costituito da grasso e metà di esso appartiene agli acidi grassi omega 3. Gli acidi grassi omega 3 sono essenziali per il funzionamento del cervello, le capacità cognitive e la memoria. Ed è consigliabile non cadere in qualche carenza.

Avevamo letto che questo pesce ricco di omega 3 è perfetto per la nostra salute, anche in estate.

Ma sappiamo quale pesce potrebbe aiutarci ancora di più? Magari nel periodo autunnale?

Sembra incredibile ma molti di noi si dimenticano della più classica trota. Pochi lo mangiano ma questo pesce ricco di omega 3 potrebbe ridurre il rischio d’infarto.

Infatti, secondo questo studio, la regolare assunzione di questo pesce potrebbe ridurre fino al 65% l’insorgere di un infarto.

La trota è ricca di omega 3 è questi svolgono “un’azione antiaritmica, antinfiammatoria e antiaggregante”.

Ora che sappiamo tutto questo, come possiamo gustarla al meglio?

Una ricetta squisita e colorata

Sappiamo bene che la trota può essere cotta al forno. E spesso ci limitiamo ad assaporarla come semplice filetto.

Ma oggi scopriremo una ricetta sicuramente più invitante.

Ci serviranno:

1 litro di aceto di mele;

una trota salmonata;

2 carote;

scorza di 1 limone;

prezzemolo;

5 foglie di alloro;

2 chiodi di garofano;

1 cucchiaio di pepe in grani;

sale.

Iniziamo scaldando l’aceto. Dovremo assicurarci che sia bollente. Mentre aspettiamo potremo pulire la trota, lavarla e metterla in una teglia. A questo punto potremo versarci sopra l’aceto caldo.

Sarà fondamentale ricoprirla completamente. Poi la lasceremo riposare per 15 minuti.

Durante questi minuti inizieremo a tagliare le carote a metà. Poi laveremo il limone e grattugeremo la scorza. Infine, andremo a tritare il prezzemolo in modo grossolano.

Ora faremo cuocere lentamente questi condimenti in una teglia capiente con poca acqua.

Ricordiamoci di aggiungere anche le foglie di alloro, i chiodi di garofano, il pepe e un po’ di sale.

Copriremo con un coperchio e lasciamo cuocere per 10 minuti a fuoco dolce.

Passati i 15 minuti iniziali, sgoccioleremo la trota e la trasferiremo nella casseruola con i condimenti. Chiuderemo di nuovo con il coperchio e faremo continuare a cuocere il tutto per altri 15 minuti.

Ci stupirà scoprire che la trota si colorerà di blu a contatto con l’aceto bollente. Questo è frutto di una reazione della sostanza vischiosa che ricopre la pelle della trota.

Se utilizzeremo una trota salmonata, la sua carne diventerà lilla.

Ecco come gustare al meglio questo prezioso pesce. Ci ricorderemo più spesso della trota e potremo proporre facilmente una ricetta colorata e squisita.

