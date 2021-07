Arriva l’estate e abbiamo voglia di pasti gustosi che ci tengano in linea. Siamo stufi delle classiche insalate e vorremo dare un tocco in più ai nostri pasti. Non vogliamo, però, appesantirci. Questo ci farebbe sentire gonfi e fuori forma.

Cerchiamo un alimento buono e gustoso, magari ricco di preziosi nutrimenti per il nostro corpo. Ma quale scegliere? Grazie a questo articolo scopriremo una squisita ricetta per stare in salute e in linea con gusto, anche in estate.

Questo pesce ricco di Omega3 è perfetto per la nostra salute in estate

Con l’arrivo dell’estate iniziamo a fare grigliate con gli amici e passiamo le giornate all’aperto. In queste occasioni potremmo mangiare del buon baccalà in sostituzione della carne. Pochi di noi sanno che il baccalà è un’ottima alternativa per mangiare bene e con gusto. Infatti, è povero di grassi ed è una fonte di proteine, potassio e fosforo.

Questo pesce ricco di Omega3 è perfetto per la nostra salute in estate. Ma come gustarlo al meglio? Ci basterà seguire questa squisita ricetta. Compriamo delle fette di baccalà già lavato e pulito. Controlliamo bene che non ci siano le lische e iniziamo.

Tagliamo il baccalà a cubetti e mettiamolo in un piatto. Versiamoci sopra un po’ di olio, aceto bianco, pepe e della scorsa di limone. Lasciamolo marinare per circa due ore in frigo avvolto nella pellicola trasparente. Procediamo poi tagliando i pomodorini e facciamoli scolare dall’acqua in eccesso. Poi, in una ciotola a parte, affettiamo dei cetrioli che andremo a condire con olio e un po’ di aceto bianco. Infine, cuoceremo il baccalà su una griglia precedentemente scaldata.

Una volta cotto il nostro pesce lo serviremo con contorno di pomodorini e cetrioli.

Un gustoso trucco

Utilizziamo un po’ di erbette aromatiche per esaltare al meglio il gusto di questo squisito baccalà. Ci basterà usarle mentre cuociamo il pesce sulla griglia. Non dimentichiamoci ci spargere sul piatto un po’ di prezzemolo tritato e di abbellire il tutto con un rametto di timo.

Ecco come guastare al meglio questo pesce ricco di Omega3. In pochi gesti doneremo sapore e tanta bellezza al nostro piatto di pesce.

