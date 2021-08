A settembre torniamo a seguire una dieta sana e variegata. Che magari abbiamo un po’ perso nel periodo delle vacanze estive.

Vogliamo affrontare al meglio la nuova stagione. E sappiamo che l’alimentazione può aiutarci perfettamente.

Conosciamo il trucchetto geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti. E sappiamo quanto siano fondamentali per prevenire la stitichezza.

Mentre non sappiamo invece quale altra verdura scegliere per fare il pieno di ferro.

Anche questa volta scopriremo una verdura buonissima che farà al caso nostro. Leggiamola insieme.

Questo squisito ortaggio perfetto per fare scorta di ferro impreziosirà la nostra tavola anche d’inverno

Quando rientriamo dalle vacanze, la nostra dieta ha subito qualche variazione. Ci siamo concessi molti sgarri ed il nostro corpo deve ora riabituarsi ad una vita più sana.

E ad un’alimentazione ideale per farci vivere al meglio.

Pochi lo sanno ma la glicemia potrebbe essere ridotta facilmente con questo frutto squisito. Ma cosa mangiare se abbiamo bisogno di ferro?

Quando abbiamo qualche carenza di ferro pensiamo di dover solo mangiare più carne. Ci stupirà sapere che esistono altre fonti naturali che possono fare al caso nostro.

Verdure buone e facili da cucinare che ci possono aiutare al meglio. Come ad esempio la barbabietola.

Infatti, questo squisito ortaggio, perfetto per fare scorta di ferro, impreziosirà la nostra tavola anche d’inverno.

Come possiamo leggere da questo studio, la barbabietola è ideale per fare il pieno di ferro.

Inoltre, stimola i succhi gastrici che facilitano la digestione. Contiene calcio e magnesio ed è perfetta per la salute del corpo.

È facile da trovare al supermercato o al mercato. E accompagnerà al meglio il periodo autunnale.

Scegliamo la barbabietola rossa per dare un tocco in più ai nostri piatti. Li renderà unici e indimenticabili. Anche grazie al suo bellissimo colore.

Come gustarla al meglio

Questa succosa e squisita verdura si adatta facilmente a molti piatti. È conosciuta principalmente per la famosissima zuppa russa chiamata bortsch. Questo piatto è perfetto per scaldarci nelle prime sere più fredde dell’autunno.

Prepariamo un delizioso burger con i fagioli in caso di ospiti vegetariani. O cuociamola semplicemente in microonde per un pasto veloce. Con un semplice filo d’olio riusciremo ad assaporarla al meglio.

Inoltre, è possibile gustarla anche cruda. Potremo tagliarla a fettine molto sottili e condirle con sale, limone ed olio.

Prepariamoci un gustoso frullato quando finiamo di fare sport. O se abbiamo un po’ di stanchezza.

E ricordiamoci che la barbabietola rossa è stupenda anche se grattugiata sopra all’insalata.

Ecco come apprezzare al meglio il periodo autunnale con ricette sane e prelibate. Il nostro corpo si ricaricherà al meglio e noi ci sentiremo meglio.

