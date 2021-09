Se siamo tornati da poco dalle vacanze estive, è il momento di fare i conti con lo sporco accumulato. Chiudere casa, anche solo per pochi giorni, causa una serie di contrattempi da risolvere con un po’ d’astuzia. Bisogna pensare alle piante d’appartamento quando non ci siamo, sistemare gli animali domestici e lasciare tutto lindo e profumato.

Il pensiero che al rientro dobbiamo pulire ogni angolo di casa mette non poca ansia. Sicuramente gli elementi che sono a stretto contatto con gli agenti atmosferici avranno bisogno di immediata pulizia. Le finestre, vetri, persiane e porte esterne, hanno infatti bisogno di una manutenzione ordinaria. In questo modo dureranno più a lungo e sprigioneranno un profumo gradevole. Ma se sbagliamo e utilizziamo prodotti non adatti o troppo chimici, rischiamo di rovinare l’interna struttura degli infissi.

I rimedi naturali per pulire le finestre molto sporche e impolverate senza fatica

Le finestre hanno diversi componenti, sono realizzate con materiali differenti l’uno dall’altro. Per questo motivo, prima di utilizzare i vari prodotti naturali, è bene controllare se sono adatti a plastica, guarnizioni, metallo. Per quanto riguarda i vetri, esistono diverse soluzioni estremamente ecologiche da poter usare per pulirli.

Possiamo utilizzare l’amido di mais unito all’aceto, che molti conservano nella dispensa. Uniamo circa 60 ml di aceto con 2 cucchiai di amido e allunghiamo con un po’ di acqua. Versiamo il mix in uno spruzzino e agitiamo prima di utilizzarlo. Usiamo una spugna morbida per passare il composto, poi risciacquiamo e infine asciughiamo con della carta di giornale.

Si può usare lo stesso procedimento con acqua e 2 cucchiai di borotalco oppure con 2 cucchiai di succo di limone o 100 ml di aceto con mezzo litro d’acqua. Per evitare macchie e aloni, usiamole le scaglie di sapone di Marsiglia sciolte in acqua tiepida e asciughiamo con un panno asciutto in microfibra.

Per togliere tutte le tracce di polvere da persiane e infissi in legno, utilizziamo il sapone di Marsiglia, diluito con acqua tiepida, perché molto delicato. Se il materiale è alluminio, al composto aggiungiamo anche qualche goccia di aceto o olio di semi. Sembra essere anche d’aiuto usare la cenere o pochi cucchiai di bicarbonato.

Gli scarti

Tra i rimedi naturali per pulire le finestre molto sporche e impolverate senza fatica ci sono anche patate e bucce di banana. Gli scarti della patata cruda, ricca di amido, possono essere utilizzati per i vetri delle finestre, per poi risciacquare abbondantemente con acqua calda. Mentre la buccia della banana eliminerà le macchie di grasso in pochi gesti, evitando inutili sprechi di tempo.