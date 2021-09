I segni zodiacali svelano moltissimo della nostra personalità. Nascere sotto un certo segno può determinare alcuni lati del carattere, la compatibilità con gli animali e il modo in cui ci rapportiamo agli altri. Ma non solo. Conoscere il segno di una persona potrebbe metterci in guardia da eventuali brutte sorprese. Infatti, sono questi i 5 segni zodiacali meno affidabili da cui dovremmo sempre stare alla larga. Ovviamente non si tratta di una legge assoluta. Prima di dare un giudizio su qualcuno è sempre meglio approfondire la conoscenza. Ma il periodo di nascita potrebbe essere un primo segnale da non sottovalutare.

Il segno più inaffidabile dello zodiaco è l’Acquario. Gli Acquario sono grandi amanti della solitudine e spesso al centro dei loro pensieri c’è la realizzazione personale. I nati tra il 21 gennaio e il 19 febbraio si fanno prendere quasi sempre dai loro problemi e lasciano poco spazio agli altri. Se abbiamo bisogno di un aiuto immediato o abbiamo un’emergenza meglio rivolgersi altrove.

Magari non a un Cancro. I nati sotto questo segno non sono inaffidabili per natura. E questo perché sono semplicemente imprevedibili. Tendono ad arrabbiarsi facilmente e faticano a scendere a compromessi. Se in alcuni casi potrebbero dedicarci anima e corpo, in altri tenderanno a dimenticarsi facilmente di noi. Non proprio il punto di riferimento migliore che esista.

Attenzione anche ai nati sotto il segno del Leone. I Leone sono egocentrici e testardi per natura. In più hanno la necessità costante di affermarsi con sé stessi e davanti agli altri. Se intuiscono un tornaconto personale nell’offrirci il loro aiuto lo faranno. In caso contrario potrebbero trovare mille scuse per non rendersi disponibili.

Attenzione a chiedere aiuto a Vergine e Sagittario

Chiedere aiuto a un Vergine è sempre un’incognita. Nelle emergenze o per risolvere problemi pratici saranno sempre pronti a darci una mano. Ma se abbiamo bisogno di un supporto emotivo o di un confidente non sono sicuramente i più indicati. Sono pratici per natura e in alcuni casi la loro schiettezza al limite dell’insensibilità potrebbe essere controproducente.

Tra i segni meno affidabili in assoluto c’è il Sagittario. I Sagittario sono abituati a vivere il momento e sono poco inclini a modificare il loro stile di vita. Mai chiedere loro un aiuto a lungo termine. Difficilmente scenderanno a compromessi e faranno un passo indietro per darci una mano.

